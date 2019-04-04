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大馬公開賽／麟洋配遭直落二　6組台將出賽僅廖蘇配挺16強

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▲▼中華台北羽球公開賽,男雙決賽,廖敏竣,蘇敬恒。（圖／記者季相儒攝）

▲廖敏竣、蘇敬恆。（圖／記者季相儒攝）

記者謝孟儒／綜合報導

世界羽聯（BWF）超級750賽馬來西亞公開賽4月2日至7日登場，台將男雙部分，剛奪下超級500賽印度公開賽冠軍的王齊麟／李洋，對上世界排名第一的印尼組合吉地安（Marcus Fernaldi Gideon）／蘇卡穆約（Kevin Sanjaya)，最終麟洋配以（21：13、21：12）遭到直落二淘汰。

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世界球后戴資穎前一日輕鬆晉級16強後，男單一哥周天成、王子維，以及台將男雙王齊麟／李洋、廖敏竣／蘇敬恆、女雙許雅晴／胡綾芳、混雙王齊麟／程琪雅6組台將3日都有出賽，不過只有廖敏竣／蘇敬恆順利晉級，其他組合都遭到淘汰。

周天成首輪對上大陸超級丹林丹，最終周天成以1比2（21：13、19：21、19：21）遭到逆轉，歷經64分鐘苦戰，本站首輪出局。王子維也遭到前丹麥球王安賽龍(Viktor Axelsen)直落二出局。

世界排名13的廖敏竣／蘇敬恆則要對上排名16的大陸組合歐烜屹／任翔宇，雙方過去從未交手，第一局廖蘇配順利以21：13拿下後，第二局卻遭對手翻盤以13：21被追平，第三局廖蘇原先握有領先，但被追至17平後，所幸最後以21：18晉級16強。不過麟洋配則遭遇直落二出局。

女雙許雅晴／胡綾芳遭遇俄羅斯組合，也是遭到直落二出局、混雙王齊麟／程琪雅碰上大會第二種子的大陸組合王懿律／黃東萍，則是大戰三局後，很可惜遭到逆轉，以1比2落敗。

目前台將僅剩戴資穎女單賽事、男雙組合則是廖敏竣／蘇敬恆，以及前一日順利過首關的盧敬堯／楊博涵。

關鍵字： 大馬公開賽
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