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日職／陽岱鋼代打敲安打　中斷連7打席無安打

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▲▼日職沖繩春訓,日本火腿vs讀賣巨人熱身賽,讀賣巨人,陽岱鋼。（圖／記者季相儒攝）

▲讀賣巨人陽岱鋼。（圖／記者季相儒攝）

記者歐建智／綜合報導

日本職棒巨人隊3日主場迎戰阪神，陽岱鋼沒有先發出賽，6局下4比0領先代打，敲出游擊方向內野安打，中斷連7打席無安打。

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請繼續往下閱讀...

陽岱鋼在2日比賽4打數沒有安打，但在1局下利用二壘滾地球出局有1分打點，最後2打席都被三振。從3月31日第2打席算起是連7打席無安打。

他在3日比賽沒有先發上場，直到6局下一出局一壘有人，接替龜井善行代打，打出游擊內野安打，不過接下來2名打者都被三振。

關鍵字： 陽岱鋼
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