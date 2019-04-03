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WRC法國站結局大翻轉！　伊文斯爆胎遭諾維爾反超錯失冠軍

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▲WRC法國站，Thierry Neuville反超Elfyn Evans。（圖／Red Bull提供）

▲WRC法國站，諾維爾反超伊文斯。（圖／Red Bull提供）

體育中心／綜合報導

WRC法國站3月31日於科西嘉島舉行，原先在整個週末表現非常出色的伊文斯(Elfyn Evans)，持續以領先之姿讓大家認為大勢已定，然而在最後賽段遇上爆胎，只得在不停車換胎的情況下，堅持跑完全程，被諾維爾(Thierry Neuville)反超奪下冠軍。

當諾維爾前往頒獎台的時候，還不確定結果如何，他表示，「我試圖聯繫上團隊來獲取更多資訊，我們不確定究竟自己是不是已奪下勝利，答案直到我站上頒獎台時才明朗。雖然為Evans感到惋惜，但這是一場精彩的對決。」

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伊文斯則坦言，「雖然這樣的結果很難接受，但這是這項運動的本質，在快速直行的道路上遇到坑洞或一塊石頭都可能會翻（車），我們該試圖解決的是如何將時間損失的傷害降到最小。」

而對於這個結局，排名第二的奧吉爾(Sébastien Ogier)則很滿意，他在賽前的測試還無法達到理想的設定，賽車的速度很難與對手抗衡，最終可以獲得全場第二可以說是非常理想的成績。

世界汽車拉力錦標賽第五站的比賽將移至南美洲，4月25日至28日在阿根廷舉行。

最後席位排名及秒數
1. T Neuville / N Gilsoul BEL Hyundai i20 /3hr 22min 59.0sec
2. S Ogier / J Ingrassia FRA Citroën C3 /+40.3sec
3. E Evans / S Martin GBR Ford Fiesta /+1min 06.6sec
4. D Sordo / C del Barrio ESP Hyundai i20 /+1min 18.4sec
5. T Suninen / M Salminen FIN Ford Fiesta /+1min 24.6sec
6. O Tänak / M Järveoja EST Toyota Yaris /+1min 40.0sec

賽況精彩回顧，請至Red Bull TV：

https://www.redbull.com/int-en/tv/video/AP-1XUJ6AW4H1W11/sunday-highlights-france

關鍵字： WRCElfyn EvansThierry Neuville
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