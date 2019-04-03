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UA全新款「Anatomix Spawn」　大帝實著全方位籃球鞋

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▲▼UA全新款「Anatomix Spawn」。（圖／UA提供）

▲UA全新款「Anatomix Spawn」。（圖／UA提供）

體育中心／綜合報導

「大帝」恩比德（Joel Embiid）領銜展現「UA Anatomix Spawn Low籃球鞋」全方位性能Anatomix Spawn籃球鞋早在2013年便挾著仿生學的結構設計問世，由當年剛加入品牌的柯瑞（Stephen Curry）代言，並於生涯首次NBA全明星賽實著亮相。

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今年春夏，仿生戰靴強勢回歸，由「大帝」領銜實著上陣，並成為NCAA籃球隊團隊指定用鞋，是適合任何位置的全方位團隊籃球鞋。整體鞋面設計以流動的紅藍色塊交錯，象徵構成人體足部的肌肉組織，全新升級版Micro G科技配置及低筒嶄新面貌，多層面料疊加技術與漩渦狀刻外底，帶來兼具紮實保護與靈敏反應的戰力支援。

▲▼UA全新款「Anatomix Spawn」。（圖／UA提供）

▲UA全新款「Anatomix Spawn」。（圖／UA提供）

今年全新推出的UA Anatomix Spawn Low低筒籃球鞋，鞋面以人體工程學為設計概念，舒適柔軟的多層面料疊加於腳部不同肌腱、韌帶和肌肉上，讓鞋與腳融為一體。中底科技使用反應靈敏的MicroG材料，有效吸收落地衝擊力並迅速提供能量反饋；外底則採用具高低落差設計的弧形外網底路，搭配漩渦狀刻痕塑造非凡抓地力，幫助球員縮短在場上啟動與急停的反應時間，充份展現全方位身手。

人體工程學設計：柔軟的多層交織構造基於解剖學設計，可為腳部肌腱、韌帶和肌肉活動提供輔助力量，讓鞋與腳融為一體。外露式網眼布鑲面：具有出眾的透氣性與靈活性。Micro G中底材料：提供出色緩震性能，有效吸收落地衝擊力並迅速提供能量反饋。鞋舌、鞋領加厚襯墊：Micro G鞋墊貼合腳型，打造完美舒適性能。加強耐用性與結構性：鞋面腳尖、鞋帶孔周圍及後跟處採用熱熔材料加固，且於中底支撐片提供抗扭轉功能。高低落差設計的弧形外網底路：外底牽引花紋設計塑造非凡抓地力，可發揮明顯的剪切效應，幫助雙足靈敏地啟動與停止。

▼UA全新款「Anatomix Spawn」黑金配色。（圖／UA提供）

▲▼UA全新款「Anatomix Spawn」。（圖／UA提供）

關鍵字： UNDER ARMOURAnatomix Spawn
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