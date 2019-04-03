杜蘭特累積16次技術犯規　本季第2位強制禁賽

▲杜蘭特本季已經累積16次技術犯規。（圖／達志影像／美聯社）



記者黃詩崴／綜合報導

金州勇士「KD」杜蘭特（Kevin Durant）今（3）日交手金塊，在一次不滿裁判判決後連吞2次技術犯規被趕出場，這是KD本季第15、16次技術犯規，除了罰款金額將會提高外，勇士下一場面對湖人的比賽，杜蘭特也將被強制禁賽，是本季第2位因為技術犯規累積遭禁賽的球員。

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▲杜蘭特向裁判抱怨，一口氣吞下2次技術犯規。（影片取自YouTube，若遭刪除請見諒。）



勇士、金塊之役，下半場才開始4分鐘，手感火燙的杜蘭特一次三分出手被對手干擾，裁判札克（Zach Zarba）沒有給予犯規，杜蘭特不滿地向裁判咆哮，儘管「表弟」卡森斯（DeMarcus Cousins）出面攔住杜蘭特，但裁判還是一口氣給了2張「T」將他趕了出去。

此役之前，杜蘭特本季已經累積14次技術犯規，根據NBA規章，第15次的技術犯規罰款依舊是4000美金，第16次技術犯規開始罰款上漲至5000美金並且禁賽1場，之後每2次技術犯規就要再禁賽1場。

今天被提前驅逐出場的杜蘭特賽後沒有接受訪問。勇士總教練柯爾（Steve Kerr）對此表示，「我認為第1個技術犯規是可以被接受的，但第2個技術犯規我無法認同。在當下我相當的驚訝，我在場邊看得清清楚楚，一點都不認為他應該被趕出去。不過我依舊認為札克是聯盟中相當優秀的裁判。」

▲衛斯布魯克暫居吃T王寶座。（圖／達志影像／美聯社）



本季技術犯規排行榜，前三名裡勇士就由杜蘭特和格林（Draymond Green）分佔二、三名。而目前的冠軍寶座由雷霆衛斯布魯克（Russell Westbrook）以17次領先群雄，對於雷霆卡位西區季後賽排名的重要階段，「衛少」在3月19日出戰熱火的比賽因為技術犯規累積遭禁賽一場，他是本季首位因技術犯規累積禁賽的球員，該場比賽雷霆以107比116不敵熱火。