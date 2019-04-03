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楊恩單季624次助攻史上20歲以下紀錄　有利競爭新人王

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▲老鷹楊恩。（圖／達志影像／美聯社）

▲楊恩單季624次助攻寫下聯盟20歲以下球員新紀錄。（圖／達志影像／美聯社）

記者張曜麟／綜合報導

早早沒了季後賽資格的老鷹3日作客聖城，面對實力穩健的馬刺，老鷹一路緊咬甚至在第三節還反超，無奈決勝節火力下滑最終以111比117落敗。不過由於老鷹早已放眼下季，現在完全都在培養球員，而未來核心楊恩(Trae Young)本戰送出6次助攻，單季助攻數達624次，寫下聯盟20歲以下球員的新紀錄。

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楊恩過去在NCAA不僅是得分王還是助攻王，頂著這樣的光環進入NBA後，外界都在關注他的表現，不過由於獨行俠超級新人唐西奇(Luka Doncic)橫空降世，幾乎搶盡了楊恩的風采，加上兩人又是老鷹與獨行俠互換所得到的新人，自然更被外界不斷加以比較。

對戰馬刺一役，老鷹不僅瞬間被拉開比分，反倒整場緊咬甚至在第三節以90比86反超4分，無奈馬刺在主場就是超級穩，在決勝節轟進31分並把老鷹得分壓制在21分，最終成功逆轉以6分差收下勝利，本戰楊恩手感並不佳，全場15投僅5中，三分球更是6投0中，得到15分，1籃板，6助攻，經過本戰後，楊恩本季助攻數來到624次，寫下聯盟在20歲及以下的球員單季助攻數紀錄。

本季唐西奇超強表現，讓外界都認為當初老鷹不應該把他拿來換楊恩，甚至認定新人王就是「歐洲小天王」，不過近期唐西奇出現低潮，反觀楊恩卻打出強勢表現，不僅有絕殺七六人的逆天演出，上一戰對決公鹿更送了16次助攻還再度絕殺，讓亞特蘭大看見了球隊未來希望，也讓新人王頭銜再次有更多競爭性。

▲老鷹楊恩，獨行俠唐西奇。（圖／CFP）

▲楊恩與唐西奇的新人王競爭尚未結束。（圖／CFP）

關鍵字： NBA老鷹楊恩
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