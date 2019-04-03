運動雲

> >

喬治161次抄截穩居聯盟第一　面對湖人秀360度暴扣

ETtoday運動雲

▲雷霆喬治。（圖／CFP）

▲喬治本季161次抄截追平生涯紀錄，現在還是聯盟抄截王。（圖／CFP）

記者張曜麟／綜合報導

雷霆3日在主場以119比103輕取湖人，全場除了衛斯布魯克(Russell Westbrook)繳出瘋狂的20分，20籃板，21助攻「3x20」數據之外，另一名球星喬治(Paul George)也攻下19分，6籃板，5助攻，5抄截的全能表現，經過本戰後，「泡椒」的抄截數來到161次，追平了生涯紀錄，現在更穩居聯盟抄截王。

●下載《ETtoday新聞雲APP》中職精彩直播賽事不漏接

請繼續往下閱讀...

●中職賽事直播看《播吧》

上季喬治轉戰雷霆，卻因為還沒找到與隊友配合的方法打得相當掙扎，不過經歷了一季的磨合，喬治不僅找到了與衛斯布魯克共存的辦法，更打出生涯最佳的一季，在得分、籃板、助攻、抄截這4項數據都創下生涯新高。經歷了重大傷病後，本季的喬治已經打出全明星等級身手，先前更被預測可以一次拿下下MVP、年度防守球員、最佳進步獎等3項大獎。

不僅得分方面一把罩，喬治在防守端更讓人見識到他當年在溜馬時期的大鎖功力，在面對湖人一戰，雷霆在衛斯布魯克的帶動下，全隊多點開花，喬治也不搶球權反倒在防守端下足功夫。全場共有5次抄截進帳是兩隊最多，甚至在第一節抄球後，獨自推進前場完成招牌的360度單手暴扣，而加上這5次抄截，喬治本季已經完成161次抄截，追平了上季所保持的生涯紀錄，目前更以場均2.14抄截高居聯盟龍頭，接下來雷霆還有4場比賽，喬治相當有機會把生涯紀錄往上推進。

關鍵字： NBA雷霆喬治
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁

JHBL戰在起點，迎向最熱血的籃球季

ETtoday運動雲

04_02 富邦 vs Lamigo 一局下，伍鐸神反應!!雙殺美技化解Lamigo攻勢

熱門新聞

CBA／告別廣廈全場高呼「林志傑！」　霸氣野獸也淚崩了

CBA／林志傑想再打沒奪冠最遺憾　廣廈教頭盼精神傳承

日職／王柏融再敲安打　打穿一、二壘防線右外野安打

柯瑞心中5大球星有詹皇沒Kobe　碰過最強防守者竟是柯爾

中職／戴培峰不是能力不足下二軍　古久保：蹲捕投手失分少

日職／頭跟脖子都包緊緊　王柏融寒冷中左外野美技撲接

讀者回應

﻿

最新新聞

1王柏融1安2滿壘無攻　宋家豪首勝沒了

2王柏融整張臉包緊緊　日網友笑翻

3大王8上得點圈再出局　宋家豪勝投不見

4Z魔神6局10K還轟出單場雙響砲

5KD暴怒連吞2T　一天收4張罰單

熱門新聞

1全場高呼「林志傑」野獸也淚崩了

2林志傑想再打沒奪冠最遺憾

3王柏融再敲安打　打穿一、二壘防線

4柯瑞心中5大球星有詹皇沒Kobe

5戴培峰不是能力不足下二軍　古久保

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

熱門影音

全站熱門影音

中華職棒30年_宣傳片

北海道直擊／王柏融MVP發表感言　害羞道謝...現場球迷心花怒放！

王柏融日職首秀！出場曲、應援曲曝光

04_02 富邦 vs Lamigo 六局下，蛋蛋的哀傷，林宥穎遭觸身反彈球襲擊倒地

兄弟牛棚放火！　富邦6比3逆轉兄弟收下2連勝

「沒有爸媽，要花二十年養殺人犯」　吳慷仁.謝瓊煖一鏡到底直戳哭點

地表最強「煞車預警」5秒神預測　人夫們淚：我家的只有休眠模式

深海尖牙「巨鯰」瞬間咬爆可樂罐　 頭身分離後威力不減！漁民：太誇張

小六女檢舉家長會長兒作弊　被逼道歉校方：師調查有瑕疵

奧迪「謀殺式橫移」跨槽化線　物流車閃避撞上護欄卡死
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366