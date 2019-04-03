喬治161次抄截穩居聯盟第一　面對湖人秀360度暴扣

▲喬治本季161次抄截追平生涯紀錄，現在還是聯盟抄截王。（圖／CFP）



記者張曜麟／綜合報導

雷霆3日在主場以119比103輕取湖人，全場除了衛斯布魯克(Russell Westbrook)繳出瘋狂的20分，20籃板，21助攻「3x20」數據之外，另一名球星喬治(Paul George)也攻下19分，6籃板，5助攻，5抄截的全能表現，經過本戰後，「泡椒」的抄截數來到161次，追平了生涯紀錄，現在更穩居聯盟抄截王。

●下載《ETtoday新聞雲APP》中職精彩直播賽事不漏接

請繼續往下閱讀...

●中職賽事直播看《播吧》

上季喬治轉戰雷霆，卻因為還沒找到與隊友配合的方法打得相當掙扎，不過經歷了一季的磨合，喬治不僅找到了與衛斯布魯克共存的辦法，更打出生涯最佳的一季，在得分、籃板、助攻、抄截這4項數據都創下生涯新高。經歷了重大傷病後，本季的喬治已經打出全明星等級身手，先前更被預測可以一次拿下下MVP、年度防守球員、最佳進步獎等3項大獎。

不僅得分方面一把罩，喬治在防守端更讓人見識到他當年在溜馬時期的大鎖功力，在面對湖人一戰，雷霆在衛斯布魯克的帶動下，全隊多點開花，喬治也不搶球權反倒在防守端下足功夫。全場共有5次抄截進帳是兩隊最多，甚至在第一節抄球後，獨自推進前場完成招牌的360度單手暴扣，而加上這5次抄截，喬治本季已經完成161次抄截，追平了上季所保持的生涯紀錄，目前更以場均2.14抄截高居聯盟龍頭，接下來雷霆還有4場比賽，喬治相當有機會把生涯紀錄往上推進。