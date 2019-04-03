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日職／王柏融滿壘界外全壘打　可惜右外野強勁飛球出局

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▲王柏融戰樂天。（圖／翻攝自FOX）

▲王柏融戰樂天。（圖／翻攝自FOX）

記者歐建智／綜合報導

日本火腿3日繼續客場出戰樂天金鷹，王柏融在前一場4打數有1支安打，3日擔任先發5棒中外野手，1局上首打席一出局滿壘，打成游擊滾地球形成雙殺。2局下美技撲接左外野飛球。4局上第2打席打出右外野安打。5局上二出局滿壘，打出界外全壘打，之後右外野飛球出局。

王柏融2日首度在客場出賽，對戰樂天金鷹，他在首打席打出一壘內野安打，之後3打席都沒有安打，火腿2日全場只有3支安打。

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3日王柏融再戰樂天，再打5棒但先發守左外野，一局上西川遙輝被三振、大田泰示三壘內野安打，近藤健介與中田翔都被保送，一出局滿壘時王柏融打第1球，游擊滾地球造成雙殺。

王柏融在2局下銀次打出左外野飛球，王橫跑幾步後向左撲接飛球出局，演出守備美技。

他在4局上一出局後，1好3壞時打出穿越一、二壘間到右外野的滾地一壘安打，二出局後石井一成保送，王柏融到二壘，投手牽制撲回二壘，可惜石川亮游擊滾地出局。

火腿在5局上利用西川遥輝安打、近藤健介保送，在二出局占一、二壘，中田翔被觸身球形成滿壘，王柏融第2度滿壘打擊，第1球右外野界外全壘打，1好1壞揮擊掉下來的指叉球，之後再揮打成右外野強勁飛球，被右外野手接殺。

關鍵字： 日職王柏融
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