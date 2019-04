葛蘭基全都自己來！　投6局10K勝投再加雙響砲4打點

▲響尾蛇強投葛蘭基單場背靠背擊出雙響砲(圖/達志影像/美聯社)

記者陳瑞浩/綜合報導

響尾蛇強投「Z魔神」葛蘭基(Zack Greinke)3日對戰教士投打全都自己包辦!他此役主投6局飆出10次三振,被打6支安打繳出3失分成績拿下勝投外,4打席還背靠背擊出單場雙響砲貢獻4分打點,終場也助響尾蛇以8比5擊敗教士。

葛蘭基今季首登板遭道奇狂轟4轟失7分讓他相當悶,但此役對戰教士他開季第二場先發登板表現卻讓他一吐怨氣,他不但登板投球6局送出10K,4局更擊出3分全壘打,6局再擊出陽春砲,單場貢獻4分打點,全場投打表現搶眼,終場響尾蛇也以8比5擊敗教士,葛蘭基也拿下勝投。

