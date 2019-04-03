葛蘭基全都自己來！　投6局10K勝投再加雙響砲4打點

▲響尾蛇強投葛蘭基單場背靠背擊出雙響砲（圖／達志影像／美聯社）

記者陳瑞浩／綜合報導

響尾蛇強投「Z魔神」葛蘭基（Zack Greinke）3日對戰教士投打全都自己包辦！他此役主投6局飆出10次三振，被打6支安打繳出3失分成績拿下勝投外，4打席還背靠背擊出單場雙響砲貢獻4分打點，終場也助響尾蛇以8比5擊敗教士。

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葛蘭基今季首登板遭道奇狂轟4轟失7分讓他相當悶，但此役對戰教士他開季第二場先發登板表現卻讓他一吐怨氣，他不但登板投球6局送出10K，4局更擊出3分全壘打，6局再擊出陽春砲，單場貢獻4分打點，全場投打表現搶眼，終場響尾蛇也以8比5擊敗教士，葛蘭基也拿下勝投。

Blink and you might miss Ketel Marte's first #DbacksJack of the season. pic.twitter.com/QDsmSPgeZV — Arizona Diamondbacks (@Dbacks) 2019年4月3日

▲葛蘭基單場背靠背擊出雙響砲

葛蘭基過去打擊就相當有實力，2013年曾以19安與.328打擊率拿下投手銀棒獎，他此役單場轟出雙響砲，也成為自2017年開幕戰巨人強投「瘋邦」邦格納（Madison Bumgarner）面對響尾蛇擊出雙響砲後，相隔2年再有投手單場擊出雙響砲，有趣得是當時邦格納棒打的投手正是今天也擊出雙響砲的葛蘭基。

近10年曾單場擊出雙響砲的投手共有8位，其中又以2004年洛磯的沃夫（Randy Wolf）、2016年大都會的辛德賈德（Noah Syndergaard）、2017年的邦格納最廣為人知，而此役葛蘭基擊出單場雙響砲後，他也成為近10年單場擊出雙響砲的第9位投手。