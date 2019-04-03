藍鳥交易快腿皮勒到巨人　立馬跟格雷查續約5年16億

記者歐建智／綜合報導

大聯盟今年賽季才剛開打，藍鳥3日（台北時間）宣布交易中外野手快腿皮勒（Kevin Pillar）到巨人隊，過了沒幾個小時，就與27歲外野手格雷查（Randal Grichuk）簽下5年5200萬美元（約新台幣16億元）合約，成為新的中外野手。

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皮勒（Kevin Pillar）大聯盟生涯6年都在藍鳥，2015年到2018年連續4年都有142場以上出賽，中外野防守能力不錯，今年才只打5場比賽，只有1支安打就被交易出去。

▲▼ 藍鳥，皮勒（Kevin Pillar）。（圖／達志影像／美聯社）

藍鳥用皮勒換來巨人隊內野手漢森（Alen Hanson）、投手洛爾（Derek Law）、鮑拉(Juan De Paula)。皮勒得知被交易後表示，休季期間也在球隊訓練，待在這裡的時間比在家裡還多，被交易真的很難過。

為了重整戰力，巨人因此交易皮勒，但也在交易後幾小時，馬上跟27歲中外野手格雷查簽下5年延長合約，包括之後2年的薪資仲裁權，以及3年自由球員。

格雷查2014年在紅雀隊上到大聯盟，藍鳥在前年季後交易取得，去年124場出賽有104支安打、有25支全壘打，打擊率2成45，今年6場出賽有2支安打，其中有1支全壘打。