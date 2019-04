回國民主場噓聲四起　哈波霸氣開轟甩棒回應

▲哈波回國民主場開轟 。(圖/達志影像/美聯社)



記者林育正/綜合報導

簽下13年3億3000萬超大約轉戰費城人的哈波(Bryce Harper)台灣時間3日首度重回國民主場出賽。看見老隊友的國民球迷有些人選擇給予掌聲,但也有很多人給予噓聲回應。甚至有球迷舉著看板寫道:「為什麼要去費城?是為了錢離開嗎?」

前面兩次打擊,哈波都遭到國民王牌薛茲爾(Max Scherzer)三振,現場球迷不斷大喊為薛茲爾“Let’s Go Max”,投出三振的瞬間也爆出大聲歡呼。不過第三個打席,哈波咬中曲球形成二壘安打,6局上他也擊出帶有1分打點的一壘安打,幫助費城人取得6比0領先。

Nats fans erupt in cheers as Max Scherzer welcomes Bryce Harper back to DC with a strikeout



(via @MLB)pic.twitter.com/aXIlzSqml9