回國民主場噓聲四起　哈波霸氣開轟甩棒回應

▲哈波回國民主場開轟 。（圖／達志影像／美聯社）



記者林育正／綜合報導

簽下13年3億3000萬超大約轉戰費城人的哈波(Bryce Harper)台灣時間3日首度重回國民主場出賽。看見老隊友的國民球迷有些人選擇給予掌聲，但也有很多人給予噓聲回應。甚至有球迷舉著看板寫道：「為什麼要去費城？是為了錢離開嗎？」

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前面兩次打擊，哈波都遭到國民王牌薛茲爾(Max Scherzer)三振，現場球迷不斷大喊為薛茲爾“Let’s Go Max”，投出三振的瞬間也爆出大聲歡呼。不過第三個打席，哈波咬中曲球形成二壘安打，6局上他也擊出帶有1分打點的一壘安打，幫助費城人取得6比0領先。

Nats fans erupt in cheers as Max Scherzer welcomes Bryce Harper back to DC with a strikeout



(via @MLB)pic.twitter.com/aXIlzSqml9 — Sports Illustrated (@SInow) April 2, 2019

上場守備的時候，哈波更做出招牌動作Harper Bow，向右外野的球迷致敬，獲得不少歡呼和掌聲。來到8局上半，哈波敲出本季第三發全壘打貢獻兩分打點，甚至霸氣甩棒，徹底拉開比分擊潰國民，最終8比2獲勝。哈波首度回到國民主場，繳出3安打3打點的好成績。

費城人目前是1915年之後，第一次開季4勝0敗，上一次用4連勝開季他們打進世界大賽冠，不過最終1比4敗給紅襪。