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衛少無極限「3X20」歷史第2人　前一位是51年前張伯倫

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▲雷霆衛斯布魯克。（圖／達志影像／美聯社）

▲衛斯布魯克攻下3X20的瘋狂數據，成歷史第2人。（圖／達志影像／美聯社）

記者張曜麟／綜合報導

雷霆3日迎來湖人踢館，在詹姆斯(LeBron James)缺戰下，紫金軍團上半場僅以4分些微落後，換邊後衛斯布魯克(Russell Westbrook)卻開始爆發，不僅自己砍分，也不斷送出助攻，最終雷霆就以119比103輕取湖人。可怕的是「衛少」全場攻下20分，20籃板，21助攻，成為歷史第2位單場攻下「3x20」的球員。

面對多名主力缺陣的湖人，開局雷霆就打得非常強勢，單節就灌進了34分，其中衛斯布魯克更在第一節就繳出了7籃板，10助攻的漂亮數據，不過卻5投0中得分掛蛋，而首節10助攻則追平了先前自己所創下的隊史紀錄。

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儘管有著6分領先，雷霆卻在進入次節後進攻大當機，湖人憑藉波普(Kentavious Caldwell-Pope)以及穆斯卡拉(Mike Muscala)的帶動，一度反超2分，在1分53秒亞當斯(Steven Adams)還因傷提前下場，這也讓湖人在內線攻勢更猛烈，好在「衛少」帶隊連追7分，使雷霆半場終了仍以59比55領先。

易籃後衛斯布魯克開始帶動全隊，頻頻為隊友送出助攻，自己則接連衝撞禁區砍分，雷霆全隊多點開花，反觀湖人大多僅靠波普、卡盧索(Alex Caruso)兩人在得分，讓雷霆相當好防守，奧克拉荷馬軍團三節打完也取得16分的雙位數優勢。

儘管大幅落後，但紫金軍團並沒輕易放棄，在決勝節瘋狂追分，一度將分差追到96比101落後5分，好在雷霆靠著衛斯布魯克連續飆分來止血，亞當斯、施洛德(Dennis Schroder)、葛蘭特(Jerami Grant)也都相繼在中距離砍分，打的湖人無法招架，最終紫金軍團無力反撲，雷霆就以119比103收下勝利。

值得一提的是，本戰衛斯布魯克再度締造一項神話，他全場繳出20分，20籃板，21助攻的「3x20」瘋狂數據，成為自1968年張伯倫(Wilt Chamberlain)之後，歷史第2位單場攻下20x20x20的球員。另外喬治(Paul George)則得到19分；葛蘭特22分。湖人方面則以波普攻下23分為最佳。

▲雷霆衛斯布魯克。（圖／路透社）

▲衛斯布魯克。（圖／路透社）

關鍵字： NBA雷霆湖人衛斯布魯克
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