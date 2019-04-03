陳偉殷中繼戰大都會投2局　7局上滿壘觸身球送1分

▲▼陳偉殷。（圖／達志影像／美聯社）

記者歐建智／綜合報導

馬林魚3日（台北時間）出戰大都會，左投陳偉殷中繼2局失1分，在6局上2比5落後登板，先投出保送後再連續解決3人次，7局上再上來投球，結果出狀況，在二出局滿壘投出觸身球送1分。

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陳偉殷上一次出賽是4月1日，9局上3比0領先本季初登板，投2人次未解決打者，一支二壘安打、1次保送退場，無緣拿到生涯首次救援成功。

休息1天之後，陳偉殷3日在對戰大都會的比賽，中繼登板投2局，被2支安打、2次三振、2次保送、1次觸身球，失1分，用球數高達50球其中有30個好球。

6局上2比5落後登板，先保送尼莫（Brandon Nimmo），接著讓麥尼爾（Jeff McNeil）中外野飛球出局，坎諾（Robinson Cano）打成二壘滾地球，康福托（Michael Conforto）三壘飛球出局。

陳偉殷在7局上再投，被拉莫斯（Wilson Ramos）敲左外野安打，再被史密斯（Dominic Smith）左外野安打，適時三振羅沙里歐（Amed Rosario），解決拉格拉斯（Juan Lagares）但一、三壘有人，教練上來喊暫停後卻保送戴維斯（J.D. Davis）成滿壘。

再次面對左打尼莫，投到2好2壞時卻投出觸身球，奉送1分，之後三振麥尼爾化解危機。馬林魚在7局下追回2分，以4比6落後，陳偉殷8局上沒有再上來。