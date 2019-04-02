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道奇兩年前少年巨投尤瑞亞斯　投手絕症後首度先發7K　

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▲▼道奇尤瑞亞斯（Julio Urias）（圖／達志影像／美聯社）

▲道奇尤瑞亞斯（圖／達志影像／美聯社）

記者陳瑞浩／綜合報導

道奇隊史季後賽最年輕勝投尤瑞亞斯（Julio Urias）2日揮別去年「投手絕症」傷勢後睽違2年再度先發登板，此役他面對巨人打線登板5局被打3支安打飆出7K，道奇雖以2比4敗給巨人，尤瑞亞斯也無緣勝投，但仍獲道奇總教練大讚，表示相信他潛力並很快會安排他再度出賽。

尤瑞亞斯於2016年在道奇發跡，該年頻頻以精湛牽制技術獲關注，更以20歲之齡在季後賽擊退國民成為道奇隊史季後賽最年輕勝投，他在該年國聯冠軍戰世界大賽冠軍小熊時登板先發，也成為大聯盟季後賽史上最年輕先發投手。

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▲尤瑞亞斯相隔2年首次先發登板送出7K（影片取自YouTube，若遭刪除請見諒。）

尤瑞亞斯於2017年6月弄傷左肩前關節囊，由於肩傷宛如「投手絕症」，他手術恢復達1年3個月，直到2018年9月才重返大聯盟，並在國聯冠軍賽助道奇擊敗釀酒人闖進世界大賽。

尤瑞亞斯此役是睽違2017年後首度以先發身份登板，他接連三振巨人鐵捕波西（Buster Posey）、貝爾特（Brandon Belt）、克勞佛（Brandon Crawford），他於5局後退場，送出7K且0失分0保送只被敲3安，使他成為勝投候選人，無奈道奇6局派上凱利（Joe Kelly）後巨人攻勢不斷，於7局跑回3分，終場道奇2比4敗給巨人，凱利吞敗，尤瑞亞斯無緣勝投。

▲道奇總教練羅伯茲，生涯首度獲獎。（圖／達志影像／美聯社）

▲道奇總教練羅伯茲（圖／達志影像／美聯社）

尤瑞亞斯賽後表示，「我目前感覺也很棒，也很有自信，今年春訓是幫助我建立自信的很大關鍵。」道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）表示，「我絕對會繼續信任他，我相信他的潛力，會讓他再投一場比賽，更希望他能投久一點，能到7局、8局甚至9局。」

尤瑞亞斯16歲就獲道奇關注而簽下合約，該年更立即入選百大新秀，甚至一度將賽揚投手克蕭（Clayton Kershaw）當年的小聯盟成績與尤瑞亞斯做比較，近3年尤瑞亞斯不但克服眼睛腫瘤開刀影響，更戰勝投手絕症的肩傷，此役投出成績，道奇也再添投手即戰力。

▼克蕭今年因手臂傷勢目前仍無法登板（圖／達志影像／美聯社）

▲克蕭。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 道奇MLB尤瑞亞斯
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