洋基慘輸上季墊底金鶯　法官說重話：大家要有危機感

▲洋基「法官」喬志（Aaron Judge）。（圖／達志影像／美聯社）



記者路皓惟／綜合報導

洋基開季系列戰輸給上季墊底的金鶯隊，儘管這只是剛開季，但很顯然球員、球迷都不能接受這樣的開局，對這支豪門球隊有著高標準和期待，「法官」喬志（Aaron Judge）表示，希望球隊要有危機感。

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「每一場比賽，我們都必須要有處於絕境時的危機意識。」喬志表示，「特別是2017年季後賽，我們在處於絕境下贏了印地安人，所有人拼了命去贏得比賽，這就是我們的態度，不能輕視任何一個對手。」

去年球季洋基在美聯東區爭冠失利，以8場勝差落後世仇紅襪隊，今年開季連2場敗給金鶯，無法在面對陣容實力懸殊的搶勝，對球隊也是一種傷害，喬志說：「每場比賽都很重要，因為你可以在年底之前，回頭看看我們錯失多少勝利，每場打擊熄火、失誤都會付出重大的代價。」

針對「法官」主動向隊友喊話，總教練布恩（Aaron Boone）沒有任何意見，他樂見每天球員都帶著必勝的決心來比賽，「每天都必須要有危機感，這並不是反應過度，因為這是漫長且艱難的賽季，大家需要保持穩定的情緒，而不是像坐雲霄飛車般起伏。」

去年賽季洋基對上115敗的「爐主」金鶯，19次交手拿下12場勝利，對比同區藍鳥和紅襪隊，洋基對戰勝率僅只有贏過光芒，紅襪對戰戰績16勝3敗，藍鳥對戰成績14勝5敗，光芒戰績則是11勝8敗。

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