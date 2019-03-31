菊池雄星父親驚傳癌逝　「我將把剩餘賽季好好獻給他」

▲水手日籍投手菊池雄星。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳瑞浩／綜合報導

水手日籍投手菊池雄星的父親31日驚傳癌症逝世，享年59歲，菊池透過水手發表聲明，表示父親在長期抗癌的過程中去世，先前返日出戰海外開幕戰時父親曾要他好好替球隊取勝，專注在比賽，他表示會尊重父親遺望，並將本季剩餘比賽獻給他。

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根據水手記者約翰斯（Greg Johns）推特表示，菊池透過水手隊發表聲明，「今天得知父親菊池裕二在與癌症進行了長期抗戰後英勇的去世了，我在最近回日本的期間，我爸曾告訴我，希望我專注在棒球上，替自己的球隊取勝，雖然這很艱難，但我會尊重他的遺願，並將剩下的球季奉獻給他，這個聲明是我對此事的唯一說明，明日開始我將只會回覆有關棒球的問題，感謝各位尊重我與分享父親的愛與榮耀，希望能給我們隱私。」

Yusei Kikuchi's father passed away in Japan. Kikuchi will remain with the Mariners in Seattle, but issued this statement. pic.twitter.com/zT29weNkjv — Greg Johns (@GregJohnsMLB) 2019年3月31日

▲菊池透過水手發表父親逝世聲明

菊池今年1月才以達成7年1.09億美元合約離開日職西武獅加入西雅圖水手，他3月返日參加海外開幕戰時才表示以大聯盟選手身份重返日本像是美夢成真，31日就傳出父親癌症逝世。

菊池加入水手後，含海外開幕戰共計2場比賽，登板10.2局送出8次三振，被擊出8支安打含2轟，有5分自責分，防禦率繳出2.53表現。

▼菊池雄星今年以1.09億美元合約加入水手（圖／達志影像／美聯社）