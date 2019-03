菊池雄星父親驚傳癌逝　「我將把剩餘賽季好好獻給他」

▲水手日籍投手菊池雄星。(圖/達志影像/美聯社)

記者陳瑞浩/綜合報導

水手日籍投手菊池雄星的父親31日驚傳癌症逝世,享年59歲,菊池透過水手發表聲明,表示父親在長期抗癌的過程中去世,先前返日出戰海外開幕戰時父親曾要他好好替球隊取勝,專注在比賽,他表示會尊重父親遺望,並將本季剩餘比賽獻給他。

●下載《ETtoday新聞雲APP》中職精彩直播賽事不漏接

●中職賽事直播看《播吧》

根據水手記者約翰斯(Greg Johns)推特表示,菊池透過水手隊發表聲明,「今天得知父親菊池裕二在與癌症進行了長期抗戰後英勇的去世了,我在最近回日本的期間,我爸曾告訴我,希望我專注在棒球上,替自己的球隊取勝,雖然這很艱難,但我會尊重他的遺願,並將剩下的球季奉獻給他,這個聲明是我對此事的唯一說明,明日開始我將只會回覆有關棒球的問題,感謝各位尊重我與分享父親的愛與榮耀,希望能給我們隱私。」

Yusei Kikuchi's father passed away in Japan. Kikuchi will remain with the Mariners in Seattle, but issued this statement. pic.twitter.com/zT29weNkjv