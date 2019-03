釀酒人海德9球3K完美關門　上季大聯盟僅4人締造

▲釀酒人王牌救援海德(圖/達志影像/美聯社)

記者陳瑞浩/綜合報導

釀酒人31日出戰紅雀,王牌終結者海德(Josh Hader)於4比2釀酒人領先時於9局上登板,他上場連飆9顆速球送出3K使紅雀打者三上三下,釀酒人終場就以4比2擊敗紅雀,海德也拿下開季第二次救援成功。他此役僅用9球就收下3K,不但成為隊史近4季首人,上季大聯盟也只有4名終結者投出此紀錄。

●下載《ETtoday新聞雲APP》中職精彩直播賽事不漏接

●中職賽事直播看《播吧》

釀酒人此役與紅雀中場就僵持在4比2比數,中場後雙方都未有分數進帳,一路鏖戰到9局釀酒人派出王牌終結者海德登板,他使用9球連飆3K乾淨俐落結束比賽,也獲得本季第二次救援成功。

海德成為釀酒人近4年首位以9球就飆3K的投手,大聯盟上季更只有國民前賽揚投手薛茲爾(Max Scherzer)、勇士高斯曼(Kevin Gausman)、洛磯馬奎斯(German Marquez)、水手羅斯卡普(Zac Rosscup)共4人有此役紀錄。

Nine pitches. Eight swings. Seven misses. #Immaculate pic.twitter.com/KyhW22Q8ol