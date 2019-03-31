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釀酒人海德9球3K完美關門　上季大聯盟僅4人締造

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▲▼國聯冠軍戰G1，釀酒人，海德（Josh Hader）。（圖／達志影像／美聯社）

▲釀酒人王牌救援海德（圖／達志影像／美聯社）

記者陳瑞浩／綜合報導

釀酒人31日出戰紅雀，王牌終結者海德（Josh Hader）於4比2釀酒人領先時於9局上登板，他上場連飆9顆速球送出3K使紅雀打者三上三下，釀酒人終場就以4比2擊敗紅雀，海德也拿下開季第二次救援成功。他此役僅用9球就收下3K，不但成為隊史近4季首人，上季大聯盟也只有4名終結者投出此紀錄。

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釀酒人此役與紅雀中場就僵持在4比2比數，中場後雙方都未有分數進帳，一路鏖戰到9局釀酒人派出王牌終結者海德登板，他使用9球連飆3K乾淨俐落結束比賽，也獲得本季第二次救援成功。

海德成為釀酒人近4年首位以9球就飆3K的投手，大聯盟上季更只有國民前賽揚投手薛茲爾（Max Scherzer）、勇士高斯曼（Kevin Gausman）、洛磯馬奎斯（German Marquez）、水手羅斯卡普（Zac Rosscup）共4人有此役紀錄。

▲海德9球三振3名打者

海德去年出賽55場奪下12次救援成功與4次勝投並獲國聯最佳救援投手，他去年81.1局被打36支安打含9全壘打，送出143次三振，除入選明星賽外，國聯賽揚獎票選也排名第7。

海德隊友前國聯MVP耶里奇（Christian Yelich）表示，「從沒看過這種全都被速球三振過的比賽，這是宰制級的表現。」

根據數據顯示，海德開季至今共投出30顆球，30顆全是速球，隊友威爾森（Alex Wilson）就表示，「這有點恐怖，我也從沒看過這樣的投手，他從頭到尾都在投速球。」海德則表示，「我認為沒有必要改變的東西就不會改變，投球就是解讀打者並專注攻擊某一點，我就是將優勢發揮到極致。」

關鍵字： 釀酒人MLB海德
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