日職／王柏融守備發生瑕疵　第2打席生涯2安出爐

▲王柏融第2個打席敲出安打。（圖／記者季相儒攝）



記者黃詩崴／綜合報導

火腿31日交手歐力士，大王首打席在得點圈有人時遭到三振，接下來在2上守備時出現瑕疵不過沒有被記上失誤。4局下，王柏融本場第2個打席擊出二壘強勁滾地穿越安打。

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1局下，火腿開路先發西川遙輝選到四壞保送上壘，下一棒大田泰示靠著野選上壘依舊沒打出本季首安，近藤健介選到四壞保送幾成一、二壘有人，並且出現暴投送跑者上二、三壘，中田翔擊出滾地球遭刺殺不過三壘跑者回本壘火腿先馳得點。

王柏融首局上場打擊，兩人出局三壘有跑者，一開始球數就被投手取得絕對領先，儘管他硬是選到滿球數，不過最後還是揮棒落空遭到三振。

▲王柏融2上守備發生瑕疵。（圖／記者季相儒攝）



2局上，歐力士進攻，火腿三壘手橫尾俊建發生失誤送麥雷諾（Chris Marrero）上二壘，下一棒若月健矢打穿三遊防線一壘安打、麥雷諾繞過三壘要直闖本壘，左外野手王柏融接球發生瑕疵，也錯失了本壘攻防的機會，不過若月健矢只待在一壘，因此王柏融也沒被記上守備失誤。

3局下，火腿進攻，西川遙輝先敲出一壘安打，接著成功盜上二壘進佔得點圈，並靠著第三棒近藤健介敲出中外野一壘安打敲回超前分。

4局下，火腿進攻，王柏融擔任開局首位打者，同樣面對歐力士先發投手榊原翼，球數領先的情況向，打到二壘方向強勁滾地球，雖然被二壘手碰到但依舊形成穿越安打。下一棒横尾俊建選到四壞保送進佔一、二壘，田中賢介成功犧牲觸擊送跑者上二、三壘，不過接下來的石川亮、中島卓也沒能敲出安打送回王柏融。