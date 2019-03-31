道奇4轟18分打爆響尾蛇　捕手馬丁關門3上3下

▲道奇捕手馬丁登板投球。（圖／達志影像／美聯社）



記者林育正／綜合報導

道奇在和響尾蛇系列賽第三戰再敲4發全壘打，以18比5大勝。由於領先分數過多，9局上半更派上老將捕手馬丁(Russell Martin)登板，還順利投出3上3下關門成功，連他自己賽後都忍不住笑了出來。

響尾蛇落後超過10分，最後2局派上捕手捕手墨菲（John Ryan Murphy）投球，結果沒能止血還丟出3次保重丟了7分。9局上道奇換上馬丁，以兩次滾地球和飛球3上3下結束這場比賽。今年為36歲的馬丁生涯第14個球季，根據統計他除了一壘和中外野之外，其他守備位置都守過。

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根據大聯盟官網資料顯示，馬丁皆以70多英里至80初頭的滑球應戰。3個出局數僅用了10球，其中還有8球是好球。反觀響尾蛇捕手墨菲投了54球，而他也幾乎都是用滑球。

道奇此役再次展現火燙打擊手感，全場再敲4發全壘打，班林格（Cody Bellinger）雙響砲貢獻6打點，巴恩斯（Austin Barnes）和佩德森(Joc Pederson)也開轟，透納(Justin Turner)5支3繳出5打點。開季3場比賽下來，道奇已經敲出多達13發全壘打。

響尾蛇先發投手賈德利(Zack Godley)5.1局丟8分吞下敗投，前田健太6.2局送出6次三振，失掉的3分都是陽春砲，拜隊友火力支援所賜順利拿下勝投。