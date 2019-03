道奇4轟18分打爆響尾蛇　捕手馬丁關門3上3下

▲道奇捕手馬丁登板投球。(圖/達志影像/美聯社)



記者林育正/綜合報導

道奇在和響尾蛇系列賽第三戰再敲4發全壘打,以18比5大勝。由於領先分數過多,9局上半更派上老將捕手馬丁(Russell Martin)登板,還順利投出3上3下關門成功,連他自己賽後都忍不住笑了出來。

響尾蛇落後超過10分,最後2局派上捕手捕手墨菲(John Ryan Murphy)投球,結果沒能止血還丟出3次保重丟了7分。9局上道奇換上馬丁,以兩次滾地球和飛球3上3下結束這場比賽。今年為36歲的馬丁生涯第14個球季,根據統計他除了一壘和中外野之外,其他守備位置都守過。

根據大聯盟官網資料顯示,馬丁皆以70多英里至80初頭的滑球應戰。3個出局數僅用了10球,其中還有8球是好球。反觀響尾蛇捕手墨菲投了54球,而他也幾乎都是用滑球。

道奇此役再次展現火燙打擊手感,全場再敲4發全壘打,班林格(Cody Bellinger)雙響砲貢獻6打點,巴恩斯(Austin Barnes)和佩德森(Joc Pederson)也開轟,透納(Justin Turner)5支3繳出5打點。開季3場比賽下來,道奇已經敲出多達13發全壘打。

響尾蛇先發投手賈德利(Zack Godley)5.1局丟8分吞下敗投,前田健太6.2局送出6次三振,失掉的3分都是陽春砲,拜隊友火力支援所賜順利拿下勝投。

.@russellmartin55's out here throwing heat. Yes, you read that right. pic.twitter.com/PlLtgPyUNG