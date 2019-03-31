運動雲

> >

道奇4轟18分打爆響尾蛇　捕手馬丁關門3上3下

ETtoday運動雲

▲道奇捕手馬丁登板投球。（圖／達志影像／美聯社）

▲道奇捕手馬丁登板投球。（圖／達志影像／美聯社）

記者林育正／綜合報導

道奇在和響尾蛇系列賽第三戰再敲4發全壘打，以18比5大勝。由於領先分數過多，9局上半更派上老將捕手馬丁(Russell Martin)登板，還順利投出3上3下關門成功，連他自己賽後都忍不住笑了出來。

響尾蛇落後超過10分，最後2局派上捕手捕手墨菲（John Ryan Murphy）投球，結果沒能止血還丟出3次保重丟了7分。9局上道奇換上馬丁，以兩次滾地球和飛球3上3下結束這場比賽。今年為36歲的馬丁生涯第14個球季，根據統計他除了一壘和中外野之外，其他守備位置都守過。

請繼續往下閱讀...

根據大聯盟官網資料顯示，馬丁皆以70多英里至80初頭的滑球應戰。3個出局數僅用了10球，其中還有8球是好球。反觀響尾蛇捕手墨菲投了54球，而他也幾乎都是用滑球。

道奇此役再次展現火燙打擊手感，全場再敲4發全壘打，班林格（Cody Bellinger）雙響砲貢獻6打點，巴恩斯（Austin Barnes）和佩德森(Joc Pederson)也開轟，透納(Justin Turner)5支3繳出5打點。開季3場比賽下來，道奇已經敲出多達13發全壘打。

響尾蛇先發投手賈德利(Zack Godley)5.1局丟8分吞下敗投，前田健太6.2局送出6次三振，失掉的3分都是陽春砲，拜隊友火力支援所賜順利拿下勝投。

關鍵字： 道奇馬丁
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

熱門新聞

中職／強襲安打後暖心道歉！林益全站出口等李振昌

中職／領先5分要4棒觸擊！伯納：在這聯盟分數永遠不夠

獨角獸波辛基斯遭控性侵　涉案竟是比賽重傷後數小時

日職／王柏融、陽岱鋼2台將登日媒　Yoh桑近全版吸睛

中職／猿獅用人破紀錄　陳鏞基隔590天站游擊

詹皇本季不打了　湖人正式宣告：例行賽關機

讀者回應

﻿

最新新聞

1發高燒掛急診　陳晨威吊點滴照上

2賭一杯咖啡代打就開轟！詹子賢

3翁瑋均一軍初登板　統一0比0桃猿

4王柏融守備瑕疵　第2打席生涯2安出爐

5林祖傑頭暈下二軍　統一拉蔡奕玄

熱門新聞

1強襲安打！林益全站出口等李振昌道歉

2領先5分要4棒觸擊！伯納：分數不夠

3波神涉性侵　重傷後數小時遭指控

4王、陽2台將登日媒　岱桑攻全版

5猿獅破紀錄　陳鏞基隔590天游擊

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

熱門影音

全站熱門影音

王柏融日職首秀！出場曲、應援曲曝光

中華職棒30年_宣傳片

03_29 Lamigo vs 統一 七局上，獅隊上演DOUBLE PLAY，成功抓下2個出局數

楊家維逆轉三分砲5比4Lamigo　知念廣彌生涯首勝

03_30 Lamigo vs 統一 九局上，統一再請陳韻文上場關門成功！守下主場四連勝

韓國舞團神編舞！網讚夭壽強　精準重現名偵探柯南經典曲目

老父扮亡者躺棺材演練告別式　挽救葬儀事業背後真相超淚崩

男自撞摔邊坡「救我後座女友！」　警消找半天驚：全程只有他一個人

郭潤庭撒碎國旗跟韓粉爆衝突！　起底曾笑殉職飛官死好、國軍垃圾

金世正深情飆唱《有一種悲傷》　超標準中文咬字網驚嘆：神仙唱歌
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366