洋基新同學派克斯頓5K、托洛威斯基陽春砲　仍輸金鶯

▲洋基游擊手托洛威斯基(左)、投手佩克斯頓(右)(圖/達志影像/美聯社)

記者陳瑞浩/綜合報導

洋基31日出戰金鶯,洋基2位新同學前藍鳥游擊手托洛威斯基(Troy Tulowitzki)擊出轉隊後首轟、前水手王牌左投佩克斯頓(James Paxton)主投5.2局也送出5次三振僅失1分,但金鶯於6局上發動雙盜壘獲得超前分,更在9局上再添2分,終場金鶯也以5比3擊敗洋基,佩克斯頓洋基生涯首登板也敗投。

佩克斯頓此役為洋基初登板,他前4局投出三上三下,還飆出5次三振,但他6局遭金鶯擊出安打跑回1分,隨後金鶯又發動雙盜壘使洋基捕手桑契斯(Gary Sanchez)發生失誤,金鶯也因此跑回1分領先分。

金鶯7局上在捕手蘇克雷(Jesus Sucre)擊出安打後使金鶯跑回1分,他更在9局上再擊出2分打點安打,使金鶯領先分數增為4分,洋基托洛威斯基雖於9局下擊出陽春砲,一壘手維特(Luke Voit)也再打回1分,但隨後指定打擊安杜哈爾(Miguel Andújar)遭三振,終場洋基仍以3比5敗給金鶯。

Troy Tulowitzki with his first home run as a New York Yankee! pic.twitter.com/JOiXoqMjcH