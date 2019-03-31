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洋基新同學派克斯頓5K、托洛威斯基陽春砲　仍輸金鶯

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▲▼洋基托洛威斯基（Troy Tulowitzki）、佩克斯頓（James Paxton）（圖／達志影像／美聯社）

▲洋基游擊手托洛威斯基（左）、投手佩克斯頓（右）（圖／達志影像／美聯社）

記者陳瑞浩／綜合報導

洋基31日出戰金鶯，洋基2位新同學前藍鳥游擊手托洛威斯基（Troy Tulowitzki）擊出轉隊後首轟、前水手王牌左投佩克斯頓（James Paxton）主投5.2局也送出5次三振僅失1分，但金鶯於6局上發動雙盜壘獲得超前分，更在9局上再添2分，終場金鶯也以5比3擊敗洋基，佩克斯頓洋基生涯首登板也敗投。

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佩克斯頓此役為洋基初登板，他前4局投出三上三下，還飆出5次三振，但他6局遭金鶯擊出安打跑回1分，隨後金鶯又發動雙盜壘使洋基捕手桑契斯（Gary Sanchez）發生失誤，金鶯也因此跑回1分領先分。

金鶯7局上在捕手蘇克雷（Jesus Sucre）擊出安打後使金鶯跑回1分，他更在9局上再擊出2分打點安打，使金鶯領先分數增為4分，洋基托洛威斯基雖於9局下擊出陽春砲，一壘手維特（Luke Voit）也再打回1分，但隨後指定打擊安杜哈爾（Miguel Andújar）遭三振，終場洋基仍以3比5敗給金鶯。

▲托洛威斯基擊出洋基生涯首轟

佩克斯頓此役洋基初登板5.2局送出5次三振，1次保送，被擊出4支安打，失掉1分自責分，防禦率雖繳出1.59但敗投，托洛威斯基去年因傷整季未出賽，今年1月以底薪加盟洋基力求重新出發，此役2打席擊出一轟貢獻1分打點，被三振一次，他今年2場4打席擊出1安1轟，2場打擊率有.333表現。

關鍵字： MLB洋基佩克斯頓托洛威斯基
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