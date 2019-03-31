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羅倫佐二刀流模式啟動　紅人玩真的不只是春訓實驗

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▲紅人投手羅倫佐也能守外野。（圖／達志影像／美聯社）

▲紅人投手羅倫佐也能守外野。（圖／達志影像／美聯社）

記者林育正／綜合報導

紅人隊表示讓後援投手羅倫佐（Michael Lorenzen）「二刀流」不只是春訓熱身賽的實驗，他在對海盜的比賽中也已經擔任代跑並在最後2局把守中外野。紅人總教練貝爾（David Bell）更表示如果情況需要，不排除讓他在同場比賽使出二刀流。

羅倫佐上個球季投了81局防禦率3.11拿下4勝2敗，打擊方面54場比賽31打席，敲出4發全壘打，打擊率2成9還進帳10打點為生涯最佳。「當比賽進入延長賽或是消耗幾名投手過後，我會考慮讓他代跑或是守中外野，同時還有機會以投手身份上場。」貝爾說。

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對於有機會擔任二刀流角色，羅倫佐也樂觀看待，「之前我還沒接殺過任何一球，除此之外都很棒，這就是我們一直在討論的，這絕對不是什麼怪招，我們真的會這樣做。很感謝球隊對我有信心，不斷向我表示『不只是試試而已，我們相信你能做到。』」

在大學時期，羅倫佐就有二刀流的經驗。他為加州州立大學富勒頓分校擔任中外野手和終結者。不過假使他在守中外野時被叫上投球，那意外他將沒什麼時間進行投球熱身。但他認為不需要多少時間，就能做好準備。「當我在外野奔跑，腎上腺素就上來了。」

「和左外野的薛伯勒(Scott Schebler)傳球感覺不錯，我甚至會直接朝他丟伸卡球，我會跟他說：『我要來真的了。我要丟伸卡球、卡特、曲球跟變速球，確保上去投球我準備好了。』」薛伯勒是紅人預計的先發中外野，但如果羅倫佐上場，他也能更換守備位置，就像在5比3擊敗海盜的開幕戰一樣。

儘管如此，貝爾較不考慮直接讓羅倫佐以中外野手身份先發。「我不會說我沒考慮過，但現在外野是我們的優勢，並不會立即看到這種狀況。」

關鍵字： 羅倫佐紅人
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