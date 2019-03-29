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喬治生涯首度單季達2000分　帶傷打出最強表現

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▲雷霆喬治、衛斯布魯克。（圖／路透）

▲喬治生涯首度單季2000分。（圖／路透）

記者張曜麟／綜合報導

雷霆在26日對戰溜馬比賽，以107比99收下勝利，原先在上半場雷霆仍以9分落後，進入第三節他們爆打24比0猛攻，提前奠定勝局，在這波轟炸中，就是由當家球星喬治(Paul George)所帶動，而他全場繳出了31分，使本季得分突破2000分，是他生涯第一次達到這樣成就，但喬治坦承非常不容易，也歸功於隊友。

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本季是喬治來到奧克拉荷馬的第二個賽季，雖然在雷霆第一年他打並不理想，與球隊仍處於磨合狀態，但現在喬治與衛斯布魯克(Russell Westbrook)找到了最適合的打球方式，雷霆也成功卡位季後賽席次，「泡椒」則打出了生涯最佳表現，場均可以得到28.2分，8.1籃板，4.1助攻，2.3抄截投籃命中率為44.0％，三分命中率為38.8％。在這4項數據方面皆創下生涯新高，先前更被外媒預測可以一次拿下MVP、年度防守球員、最佳進步獎等3項大獎。

面對溜馬一戰，喬治在第三節率隊反撲，打了24比0攻勢，最終幫助球隊收下勝利，全場他攻下31分，4籃板，1助攻，使得本季總得分來到2004分，這是他生涯第一次單季得分超過2000分，在本季之前，喬治在例行賽最高得分為1874分，這是他在2015賽季還在溜馬時所創下。

對於自己達到單季2000分這項超級不容易的成就，喬治賽後表示這非常不容易，因為他本季一直被肩傷所困擾，就連在受訪時他的肩膀都纏著冰袋，「看到我的冰袋了嗎？達到2000分真的很不容易，這都要歸功於我的球隊，歸功於場上傳球給我的隊友們，我很高興能和他們一起作戰。」

▲雷霆喬治。（圖／CFP）

▲喬治對決老東家溜馬帶傷爆砍31分。（圖／CFP）

關鍵字： NBA雷霆喬治
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