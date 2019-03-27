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中職／黃恩賜初登板有狀況　伯納：緊張到屁股都縮進去

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▲▼ 0326 中華職棒中信兄弟主場開幕戰兄弟VS桃猿-黃恩賜。（圖／記者黃克翔攝）

▲黃恩賜。（圖／記者黃克翔攝）

記者歐建智／台中報導

中信兄弟26日派出黃恩賜、吳俊偉在職棒生涯初登板，黃恩賜中繼0.1局未被安打，但有1次保送及1次觸身球，失1分，總教練伯納形容黃恩賜緊張到連屁眼都縮進去了，吳俊偉後援的氣勢很強，心理素質非常強悍。

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黃恩賜在2017年選秀後加盟中信兄弟，右手肘就去開刀，復健調整到今年開季在一軍名單中，26日對桃猿在7局上中繼上場，職棒生涯初登板，一開始就先保送梁家榮，再牽制失誤讓跑者上到二壘，一出局後跑者到三壘，再暴投奉送1分，之後對詹智堯觸身球後退場。

他共投0.1局雖未被安打，但保送、觸身球、牽制失誤及暴投都發生，只失1分。伯納表示，黃恩賜是星期天先發，26日是讓他出賽調整。

伯納表示，黃恩賜第一次一軍出賽，太過於興奮、太緊張，球隊對他有很大期待，一定會是聯盟很好投手，26日緊張到屁眼都縮起來了，甚至連插一支鉛筆都插不進去。

吳俊偉在延長賽10局及11局後援2局，被1支安打、1次三振，沒有失分，球速飆到147公里，伯納表示，吳俊偉很年輕，有很不錯技術，但他有另一個特質就是心理素質非常強悍，學習能力很快 、氣勢很強，在26日比賽展現出來，這是球隊預期會呈現出來的內容。

關鍵字： 中華職棒黃恩賜
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