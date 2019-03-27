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熱火中鋒莫寧入選FIBA名人堂　最強「腎鬥士」再寫傳奇

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▲熱火莫寧。（圖／達志影像／美聯社）

▲莫寧入選2019年FIBA名人堂。（圖／達志影像／美聯社）

記者張曜麟／綜合報導

國際籃球總會(FIBA)26日公布了2019年FIBA名人堂入選名單， 2006年熱火奪冠功臣莫寧(Alonzo Mourning)就在其中，這名過去球場上的硬漢，再次寫下自己輝煌一頁。

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莫寧自1992年被黃蜂以榜眼選中後，立刻展現超強天賦，並率隊取得50勝的優異戰績，但因為與教練出現矛盾，最終再1995年被交易至熱火，同時也迎來生涯巔峰。球場上莫寧就是以強悍球風著稱，在1999、2000年更連續2年獲選最佳防守球員，同時也入選防守第一陣容。

看似有著風光前景的莫寧，卻在2000年出現嚴重的腎衰竭，這也導致他缺席了當季前5個月的比賽，雖然在3月回歸戰場，但他也只打了13場比賽，向來強悍出了名的莫寧，仍不願輕言放棄自己職業生涯，在2001賽季又打了75場比賽，無奈病情加重，最終在2003年被迫退役。

即便如此，他卻選擇積極治療與病魔抗戰，並在2003年接受腎臟移植手術，直到2005年再次重返老東家熱火，並在2006年總冠軍戰0比2落後情況下，幫助球隊連贏4場，奪下生涯首座NBA總冠軍。

▲熱火莫寧、歐尼爾。（圖／CFP）

▲莫寧2006年奪得生涯首座總冠軍。（圖／CFP）

除了在NBA之外，莫寧也是美國隊常客，在1990年他首次代表美國隊出戰世錦賽，當時場均可以貢獻15分，7.6籃板，4.5阻攻，無奈美國隊敗給更加成熟的南斯拉夫，最終以銅牌坐收。隨後在1994年世錦賽，莫寧更加熟也再次入選國家隊，並成功報仇奪下當年的金牌，在2000年奧運，他成為球隊防守端重要人物，最終美國隊以全勝之姿拿下奧運金牌，莫寧可說功不可沒。

擁有17年職業生涯以及10年國家隊生涯的莫名，不僅是最強「腎鬥士」，他的故事以及隊籃球的付出，都為他添加了許多傳奇色彩，在2014年他成功入選奈史密斯名人堂，現在他又再次被選進2019年FIBA名人堂，可見他的影響力不再話下。

2019年FIBA名人堂典禮，將會在8月30日於中國舉行的世界盃上舉行，這也是2019世界盃開幕戰前一天。

莫寧。（圖／達志影像／美聯社）

▲莫寧。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA熱火莫寧
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