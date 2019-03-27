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小熊續簽韓崔克斯　4年5550萬美元綁定前防禦率王

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▲小熊先發韓崔克斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲小熊投手韓崔克斯。（圖／達志影像／美聯社)

記者陳瑞浩／綜合報導

前2016年防禦率王小熊投手韓崔克斯（Kyle Hendricks）27日與球隊簽下4年5550萬美元的延長合約， 韓崔克斯明年年薪將為1200萬美元，接下來3年將增為1400萬，此合約也附帶2024年1600萬球隊選擇權與150萬的買斷金並含賽揚激勵獎金。

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韓崔克斯今年球季結束將取得薪資仲裁權，明年才成為自由球員，但近期球星提前續約風氣當道，小熊也與韓崔克斯提前簽下4年5550萬美元合約延長合約，韓崔克斯2020年薪將為1200萬、2021至2023年薪都為1400萬。

韓崔克斯此份合約除4年基本合約外，另有2024年薪1600萬美元的球團選擇權與150萬美買斷金，且若韓崔克斯明年賽揚獎票進入前10，接下來每年將有300萬激勵獎金，若進入賽揚票選前3，2024年的1600萬美元合約則將自動生效。

▲▼小熊投手韓崔克斯（Kyle Hendricks）（圖／達志影像／美聯社）

▲小熊投手韓崔克斯（圖／達志影像／美聯社）

29歲韓崔克斯自2014年加入小熊，第一年新人王排名就拿下第9，2016年他投出16勝8敗，防禦率繳出2.13拿下大聯盟防禦率王，該年國聯賽揚也排名第三，更率小熊突破百年魔咒奪下世界大賽冠軍，但他2017年因傷勢影響出賽，防禦率也上升至3.03。

韓崔克斯去年狀態回穩，出賽33場先發拿下14勝11敗，主投199.1局送出161次三振，先發次數、局數、三振數都是生涯新高，防禦率寫下3.44。

小熊總管總管艾普斯坦（Theo Epstein）表示，其實與韓崔克斯近一年談合約過程中曾一度破局，但球團在加入一些中間條件後才讓韓崔克斯點頭同意，就此韓崔克斯表示，「我覺得他們夠需要我，他們理解我願意百分百投入，我也覺得有得到回報，所以決定繼續當一隻小熊。」

關鍵字： MLB小熊韓崔克斯
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