馬查多不是中二屁孩　教士隊友讚他有高球商

▲教士馬查多（圖／路透）

記者陳瑞浩／綜合報導

明星三壘手馬查多（Manny Machado）今年2月與教士簽下10年3億美元合約成為億元男，但他過去跑壘態度與曾在球場伸腳行為也惹爭議，馬查多也表示自己總被認為是中二屁孩，但隊友黑吉斯（Austin Hedges）卻不這樣認為，反而覺得馬查多在球場上有高度的棒球智商。

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馬查多去年效力道奇出戰國聯冠軍賽疑似在對手跑壘時伸腳引熱議，更因在球場跑壘時漫步遭批態度不佳，他本人也無奈接受，但馬查多教士隊友黑吉斯卻認為馬查多其實有高度棒球智商。

黑吉斯認為，馬查多理解比賽內容天份相當高，「大家會許都知道他很會守備、拿過金手套，但他會用一種慢動作的角度觀察比賽，雖然與他交談不多，但我感覺到他在比賽過程中的思考，是別人在場上看不到的東西。」

▲教士馬查多（圖／達志影像／美聯社）



黑吉斯強調，在場上他會甚至會讓馬查多引導他，「很多人不知道他其實很聰明，我會讓他在比賽裡引導我，那就是他腦袋的優勢，若不是聰明的球員是不可能做到這一點的，這些年更不會有這些成績。」

一壘手霍斯莫（Eric Hosmer）也表示，「當他隊友是很有收穫的，跟他交談會有很多不同的想法，每個人都覺得他好像很輕鬆自在，我認為這是一種誤解，你每天跟他相處，他對比賽的準備方式是會提升你自我水準的。」

馬查多去年效力金鶯與道奇，出賽162場共擊出188支安打含37發全壘打，繳出.297/.367/.538的打擊三圍，也入選明星賽，今年春訓熱身賽他出賽14場，43個打席擊出14支安打包含1支全壘打，其中5支二壘安打則為全隊最多。