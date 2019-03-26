ABL／夢想家隊史首次闖季後賽　吸血鬼全面補強不好惹

▲夢想家將在31日彰化體育館，進行隊史首場季後賽。（圖／寶島夢想家提供）

記者潘泓鈺／綜合報導

儘管封關戰1分之差惜敗馬來西亞猛龍，但夢想家依舊以19勝7敗聯盟第一的成績，成軍第2季就闖進季後賽。首輪戰役將在31日彰化體育館開打，對手為季中陣容全面補強的泰國莫諾吸血鬼。

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曾經在2011、2014年拿下2座冠軍的吸血鬼，上個賽季總冠軍2勝3敗不敵菲律賓火焰，本季初不適應3世界外援新政策，直到最後一刻才以11勝15敗吊車尾進到季後賽。兩軍例行賽交鋒都在12月份，各拿1勝，不過現在吸血鬼的陣容已完全不一樣了。

吸血鬼換掉查爾斯（Chris Charles）、布萊克曼（Jason Brickman），補進懷特（Malclom White）、查維斯（Romeo Travis）以及有泰國血緣2017年ABL最佳亞外藍柏（Tyler Lamb）的來輔佐隊長，世界外援辛格利特里（Mike Singletary），被譽為「史上最強老八」，夢想家這系列戰可能不會打得太輕鬆。

▲夢想家本季首敗就是作客泰國。（圖／寶島夢想家提供）

ABL季後賽首輪為3戰2勝制，主場分配1-1-1，握有主場優勢的夢想家31日彰化體育館迎戰，接著4月3日作客泰國，如有需要4月6日回到彰化進行G3，之間只有2天不到的休息時間，漫長的飛機路程也考驗著毫無季後賽經驗的夢想家。

夢想家季後賽門票已經開賣，5種票種皆包含彰化火車站的來回接駁，而2種季後賽限定套票中，附有夢想家季後賽限定T恤。