運動雲

> >

A-Rod稱「法官」才是第一看板引戰　惹毛紅襪球迷

ETtoday運動雲

▲洋基「法官」喬志（Aaron Judge）。（圖／達志影像／美聯社）

▲洋基「法官」喬志（Aaron Judge）。（圖／達志影像／美聯社）  

記者路皓惟／綜合報導

前洋基明星三壘手、現任知名球評A-Rod（Alex Rodriguez）表示，大聯盟現在需要一個看板球星，提到全聯盟最知名的兩大隊伍洋基和紅襪當中最具有這樣的條件，不過身為洋基人，他認為「法官」喬志（Aaron Judge）更適合當大聯盟封面人物，此話一出也引發另類「基襪大戰」，惹毛一大票紅襪球迷。

請繼續往下閱讀...

●下載《ETtoday新聞雲APP》中職精彩直播賽事不漏接

●中職賽事直播看《播吧》

A-Rod出席NBC棒球節目時表示，儘管天使球星楚特（Mike Trout）已經是準名人堂球員，但傳統豪門球隊紅襪和洋基的球員才是真正最具備商業價值的，像是紅襪貝茲（Mookie Betts）和洋基喬志都是看板球星，但相比之下，喬志更適合當大聯盟封面人物。

上季貝茲打擊率.346奪美聯打擊王，32轟、80打點以及30次盜壘，WAR值10.4傲視全大聯盟，季後奪得生涯首座美聯MVP。他也是史上唯一奪下打擊王，同時完成30轟30盜的球員。去年他更帶領球隊登頂世界大賽冠軍，另外還擁有3座金手套。

「法官」喬志在2017年相當風光，以52支全壘打轟破大聯盟新人紀錄，並在美聯新人王票選獲得全票肯定，雖然去年因傷勢遭遇低潮，但仍有27轟的表現，過去2季都是洋基陣中的當家主砲。

如果從各項數據來看，貝茲表現更加全面，不過從商業價值來看，喬志還是略勝一籌，畢竟球迷還是喜歡看激情四射的全壘打，且在球衣銷售上面，也反映出喬志的知名度，連續2季球衣銷售冠軍，而貝茲上季則排在第5名。不過誰才是大聯盟真正的第一看板球星，本來就是很主觀的問題，A-Rod此話引發基襪球迷口水戰也不是太意外。

▲▼貝茲是紅襪隊明星外野手。（圖／達志影像／美聯社）

▲美聯新科MVP貝茲。（圖／達志影像／美聯社）

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

關鍵字： 洋基紅襪喬志法官貝茲
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

「暗黑周子瑜」西門町被逮！整棟旅館「18禁服務」…加500再一次

熱門新聞

邁阿密女網／今年第三次拍落前球后　謝淑薇宰丹麥甜心晉級8強

親口宣布引退就像死刑！周思齊退休後不規劃當教練

中職／味全吉祥物是什麼？魏應充：我的堅持，龍魂不滅

杜克怪物威廉森2戰轟57分追上KD　皮爾斯：他已是世界前50

中職／兄弟打線出爐！林智勝先發4棒　彭政閔感冒未先發

生涯賺進16.6億「沒花半毛」　NFL球星29歲退休不愁吃穿

讀者回應

﻿

最新新聞

1暴龍對續約雷納德越來越有信心

2布克刷59分一戰創多項尷尬紀錄

3洋基老闆承諾法官會續穿條紋衫

4亞俱排陳姿雅、曾琬羚領銜U23女排

5陳偉殷7次進開季名單　台將最多

熱門新聞

1謝淑薇今年第三次拍落前球后

2親口宣布引退就像死刑！周思齊

3魏應充：我的堅持，龍魂不滅

4真理讚杜克怪物威廉森：已是世界前50

5林智勝扛先發4棒　彭政閔感冒未先發

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

熱門影音

全站熱門影音

兄弟壓制暴力猿打線　象6比2踹倒猿

03_24 兄弟 vs Lamigo 八局下，官大元一球入魂，一球雙殺化解Lamigo攻勢

中華職棒30年_宣傳片

江辰晏6局無失分奪MVP　統一主場開幕1比0勝悍將

詹智堯好帥　曾婉婷邀請合作：演我另一半不錯

Matzka「你喜歡我嗎」陳粒害羞惹　蕭敬騰讚嘆：哇！好會撩～

Gail超輕鬆快嘴飆完《你要的全拿走》　 10萬人強推：給JJ留點面子！

紐約人街頭試吃台灣鳳梨酥 以為是「惡作劇」一吃秒愛上！

「大港你贏了」台語怎麼唸？　 滅火器譙柯文哲：Ｘ你娘

「我最討厭跟我說對不起的人」　 賈靜雯《與惡》飆戲霸氣外露！
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366