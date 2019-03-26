A-Rod稱「法官」才是第一看板引戰　惹毛紅襪球迷

▲洋基「法官」喬志（Aaron Judge）。（圖／達志影像／美聯社）

記者路皓惟／綜合報導

前洋基明星三壘手、現任知名球評A-Rod（Alex Rodriguez）表示，大聯盟現在需要一個看板球星，提到全聯盟最知名的兩大隊伍洋基和紅襪當中最具有這樣的條件，不過身為洋基人，他認為「法官」喬志（Aaron Judge）更適合當大聯盟封面人物，此話一出也引發另類「基襪大戰」，惹毛一大票紅襪球迷。

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A-Rod出席NBC棒球節目時表示，儘管天使球星楚特（Mike Trout）已經是準名人堂球員，但傳統豪門球隊紅襪和洋基的球員才是真正最具備商業價值的，像是紅襪貝茲（Mookie Betts）和洋基喬志都是看板球星，但相比之下，喬志更適合當大聯盟封面人物。

上季貝茲打擊率.346奪美聯打擊王，32轟、80打點以及30次盜壘，WAR值10.4傲視全大聯盟，季後奪得生涯首座美聯MVP。他也是史上唯一奪下打擊王，同時完成30轟30盜的球員。去年他更帶領球隊登頂世界大賽冠軍，另外還擁有3座金手套。

「法官」喬志在2017年相當風光，以52支全壘打轟破大聯盟新人紀錄，並在美聯新人王票選獲得全票肯定，雖然去年因傷勢遭遇低潮，但仍有27轟的表現，過去2季都是洋基陣中的當家主砲。

如果從各項數據來看，貝茲表現更加全面，不過從商業價值來看，喬志還是略勝一籌，畢竟球迷還是喜歡看激情四射的全壘打，且在球衣銷售上面，也反映出喬志的知名度，連續2季球衣銷售冠軍，而貝茲上季則排在第5名。不過誰才是大聯盟真正的第一看板球星，本來就是很主觀的問題，A-Rod此話引發基襪球迷口水戰也不是太意外。

▲美聯新科MVP貝茲。（圖／達志影像／美聯社）



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