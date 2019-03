哈波轉隊首轟生涯第二遠　費城人前2場6轟129年隊史最多

▲哈波效力費城人首轟出爐(圖/達志影像/美聯社)

記者陳瑞浩/綜合報導

費城人31日對戰勇士,費城人新同學哈波(Bryce Harper)在上役打擊無建樹後此役首轟終於出爐,他於7局擊出465英呎生涯第二遠的陽春砲,費城人此役轟出3發全壘打,開季至今2場累積6轟也創下費城人129年來開季最多轟紀錄,終場費城人以8比6擊敗勇士,費城人季2連勝。

哈波今年以13年3億美元加盟費城人,但他開幕戰對勇士3打席沒有擊出任何一支安打,還遭主場球迷噓聲伺候,此役他前2打席沒能擊出安打,他7局時面對勇士左投比爾德(Jesse Biddle)終於將球轟到右外野二樓看台擊出陽春砲,此轟飛行距離達465英呎也成哈波生涯8季全壘打第二遠,哈波此役3打席擊出一轟,貢獻1分打點,沒有被三振。

