哈波轉隊首轟生涯第二遠　費城人前2場6轟129年隊史最多

▲哈波效力費城人首轟出爐（圖／達志影像／美聯社）

記者陳瑞浩／綜合報導

費城人31日對戰勇士，費城人新同學哈波（Bryce Harper）在上役打擊無建樹後此役首轟終於出爐，他於7局擊出465英呎生涯第二遠的陽春砲，費城人此役轟出3發全壘打，開季至今2場累積6轟也創下費城人129年來開季最多轟紀錄，終場費城人以8比6擊敗勇士，費城人季2連勝。

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哈波今年以13年3億美元加盟費城人，但他開幕戰對勇士3打席沒有擊出任何一支安打，還遭主場球迷噓聲伺候，此役他前2打席沒能擊出安打，他7局時面對勇士左投比爾德（Jesse Biddle）終於將球轟到右外野二樓看台擊出陽春砲，此轟飛行距離達465英呎也成哈波生涯8季全壘打第二遠，哈波此役3打席擊出一轟，貢獻1分打點，沒有被三振。

Bryce is on the board! pic.twitter.com/Lme77DJjH9 — MLB (@MLB) 2019年3月30日

▲哈波於7局擊出生涯第二遠465英呎全壘打

費城人此役除哈波外，三壘手法蘭柯（Maikel Franco）也於4局擊出陽春砲，前馬林魚銀棒獎明星捕手瑞爾穆托（J.T. Realmuto）於5局轟出超前比分的2分砲，助費城人中場1分領先勇士，隨後哈波7局開轟，8局費城人再跑回一分，勇士於9局上跑回2分，但終場仍以1分敗給費城人，費城人此役擊出3發全壘打，開季至今2場合計6轟也創下隊史開季最多轟紀錄，費城人也獲開季2連勝。