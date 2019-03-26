太空人沒在怕洋基紅襪　教頭：我們知道如何幹掉他們

▲太空人被看好奪冠。（圖／達志影像／美聯社）

記者路皓惟／綜合報導

美聯強權太空人去年在美聯冠軍戰敗給紅襪隊，未能如願完成二連霸，今年球隊戰力整齊，依舊被外界視為奪冠勁旅。今年季前太空人陸續與布雷格曼（Alex Bregman）和王牌韋蘭德（Justin Verlander）達成續約確保未來戰力，讓太空人教頭辛區（A.J. Hinch）直呼：「我愛死我們球隊了。」

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雖然先發輪值少了奪冠功臣莫頓（Charlie Morton），而麥卡勒斯（Lance McCullers Jr.）因傷高掛免戰牌，以及前美聯賽揚凱戈（Dallas Keuchel）投入自由市場，不過太空人輪值補進麥力（Wade Miley），上季擔任中繼有好成績的麥可修（Collin McHugh），也將被拉回先發。此外，輪值還有兩大先發韋蘭德和柯爾（Gerrit Cole），投手戰力堅強。

至於在打線部分，太空人在休賽季補進了強打布蘭德利（Michael Brantley），加上奧圖維（Jose Altuve）、柯瑞亞（Carlos Correa）和布萊格曼所組成的中心棒次，整體打擊戰力也是非常完整，特別是柯瑞亞擺脫傷勢困擾，今年有望重拾身手。

「對於球隊戰力，我和以前一樣深具信心。我知道我們的優勢在哪裡，我們也知道如何到達終點線。」辛區表示，今年太空人目標很簡單，就是稱霸美聯，並奪回世界大賽冠軍。

想要拿下世界大賽冠軍，必須得先過洋基、紅襪兩大關卡，上季這兩支來自美東的球隊合計拿下208場勝利，都繳出破百勝的戰績，不過辛區並不擔心與他們競爭，他指出洋基面臨輪值受傷問題，而紅襪則是有牛棚戰力的問題，太空人今年投打戰力均衡，非常有機會重返冠軍榮耀。

▲太空人與韋蘭德完成續約。（圖／達志影像／美聯社）



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