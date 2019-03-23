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中職／唐盼盼呼籲職棒與業餘一元化　成立職棒很艱苦

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▲▼中華職棒開幕戰-唐盼盼。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼中華職棒開幕戰-唐盼盼。（圖／記者黃克翔攝）

記者歐建智／桃園報導

職棒元年中職會長唐盼盼23日擔任職棒30年開幕戰開球投手，談到台灣棒運發展，他表示，當年成立是艱苦的，經過一番掙扎，未來台灣棒球還是要走向由職棒領導業餘的一元化體系。

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唐盼盼提到30年前職棒的成立，他表示，當年成立是艱苦的，國家對職業運動有疑慮，但韓國職棒實行13年，世界棒球走向專業，也就是職業化，職業化是一定要走的路。

他表示，30年前要走職業經過一番掙扎，非走不可，雖然然有人不願意，活到現在一定發現，一定要走職業化，面對很多人批評阻擾，結果還是很順利，30年前舉行第一場職棒比賽，心裡頭很激動，有信念要堅持。

唐盼盼表示，台灣棒球要更好，一定要職棒與業餘一元化，「台灣是唯一職棒跟業餘合一，我是第一位業餘理事長又是職業會長，一元化帶動棒球發展，台灣還要再努力，棒球體系要更完整。」

他說：「我離開會長走了之後，棒球是職業業餘分家了，對棒球是不幸的，接下來應該由職業領導，職業有經營收入，業餘可以照顧得到，棒球才有正常健康的體系，一元化由職業當龍頭衝，棒球會很快進步，棒球拿到全世界第一面銀牌，進步下去可以拿金牌，體制健康是可以拿到，一定要走向一元化。」

關鍵字： 中華職棒
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