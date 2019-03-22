36歲潘斯尬贏小鮮肉　手感火燙擠進遊騎兵開季名單

▲潘斯擠進開季25人名單。（圖／達志影像／美聯社）



記者黃詩崴／綜合報導

36歲老將潘斯（Hunter Pence）本季與遊騎兵簽下小聯盟合約。遊騎兵總教練伍德沃德（Chris Woodward）今（22）日表示潘斯將被擺進開季25人名單，目前被定位為球隊第4號外野手，開幕戰交手小熊的比賽將從板凳出發。

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潘斯原先在上賽季與巨人合約到期後，外界都認為他將高掛球鞋，不過他想延續職業生涯，今年初與家鄉球隊遊騎兵簽下一紙小聯盟合約。熱身賽48個打數，敲出16支安打，包括3發全壘打、7分打點，打擊率0.333更是全隊外野手中最好的成績。

▲卡爾霍恩只能從3A開季。（圖／達志影像／美聯社）



潘斯的表現也把24歲的潛力新星卡爾霍恩（Willie Calhoun）給比了下去，卡爾霍恩熱身賽調整不佳，熱身賽46個打數，只有10支安打，沒有全壘打，打擊三圍只有.217/.296/.261。

潘斯擠進開季名單讓他能夠拿到200萬美元的激勵獎金，他說，「這真的太棒了，對我來說是相當正面的鼓舞。老實講，上賽季尾聲我表現得十分掙扎，我知道如果想繼續打就要表現得更好，在休賽季我全心全意地投入訓練，當然我也相當感謝有這個機會讓我達成，這一切都相當特別。」

上賽季潘斯因為拇指傷勢，讓他在97場的比賽裡打擊率只有0.226、4支全壘打、24分打點，各項數據都是生涯新低。不過他在季末有隨隊參加多明尼加冬季聯盟調整手感。

▲潘斯曾為巨人拿下過2次世界大賽。（圖／達志影像／美聯社）



潘斯2004年選秀會被太空人挑中，2007年登上大聯盟，先後效力太空人、費城人在2012年被交易至巨人。12年大聯盟生涯，總計繳出1701支安打、224轟、877打點，3度獲選明星賽，曾2度為巨人拿下世界大賽冠軍。