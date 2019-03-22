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紅雀祭出隊史最大合約　傳5年1.3億續約重砲葛斯密特

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▲▼ 葛斯密特。（圖／達志影像／美聯社）

▲紅雀一壘重砲葛斯密特。（圖／達志影像／美聯社）  

記者路皓惟／綜合報導

本季來到紅雀的葛斯密特（Paul Goldschmidt），過去兩季都敲出30發以上全壘打，生涯獲得4屆銀棒獎和3次金手套，為了綁住這位攻守俱佳的一壘重砲，紅雀積極在開季前談定延長合約，據傳雙方已經接近簽約狀態。

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據爆料天王羅森索爾（Ken Rosenthal）最新消息來源，雙方即將談定5年1.3億美元延長合約，據了解這份合約將從明年球季開始生效，一直到2024年為止。這份延長合約無論在薪資總額或是平均年薪，都將締造紅雀隊史紀錄。

羅森索爾指出，這份延長合約當中將不含任何選擇權，葛斯密特將獲得完整的拒絕交易條款。目前葛斯密特已經通過體檢測試，紅雀球團預計於23日召開記者會正式對外宣布這項好消息。

葛斯密特在2011年首次登上大聯盟，至今8年生涯當中，連續6年入選國聯明星隊， 一共收穫3座金手套和4座銀棒獎，過去3個球季都獲得國聯MVP票選提名，每年都穩定繳出高水準的成績單，近5年平均148場出賽，續戰力一級棒。

葛斯密特可說是國聯近5年來最佳一壘手，曾於2013年榮登國聯全壘打、打點雙冠王。上季158場出賽，打擊三圍.290/.389/.533，敲出33支全壘打和83分打點，被紅雀球團視為普侯斯（Albert Pujols）之後，新任當家主砲。

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

關鍵字： 紅雀葛斯密特
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