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中職／開季目標成真　知念廣彌：每場當成最後一場

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▲統一獅隊洋將知念廣彌。（圖／統一球團提供）
▲日籍投手知念廣彌。（圖／統一球團提供）  

記者陳立勳／台南報導

統一7-ELEVEn獅隊日籍左投知念廣彌今年開季從一軍出發，他宣示會全力以赴，每一場都當成最後一場。

過去沒有職棒經驗，知念廣彌去年3月初自費來台參加獅隊測試，經過熱身賽之後，表現中規中矩，最快球速143公里，獅隊決定簽下當成第4位洋投，在二軍待命，去年8月22日等到先發機會，4.2局失7分，吞敗，最後在洋將大限被註銷，改登錄新洋投安狄（Andy Van Hekken），今年則是獲得統一春訓機會續留，正好補上瑞安（Ryan Verdugo）因傷缺陣的機會。

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17日官辦熱身賽統一12比4打敗Lamigo桃猿，知念廣彌中繼1局連續解決3名打者，僅用14球，8好球，最快球速147公里，知念廣彌表示，去年很快從一軍下來，今年有機會再回來，有做好準備，很開心開季能在一軍，春訓一直已來朝這個目標前進，沒想到真的成真。

知念廣彌表示，之前投手教練有給他建議，問題改善很多，調整還不錯，知道自己將扮演中繼的角色，會全力以赴，每一場都當成最後一場，希望可以做到最好，去年對決台灣打者，發現台灣打者好球來就全力揮，不像日本打者會破壞，或是多看幾顆球，這些經驗對於今年投球也更有幫助。

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