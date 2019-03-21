中職／向職棒元年致敬　30年開幕戰轉播復古鏡面呈現

▲中華職棒30年開幕戰，ELEVEN SPORTS向元年致敬，轉播鏡面精心設計。（圖／ELEVEN SPORTS提供）

體育中心／綜合報導

中華職棒30年開幕戰，ELEVEN SPORTS向元年致敬，轉播鏡面精心設計，重現復古風格，繼去年中華職棒台灣大賽推出雙聲帶「國語 + 台語」的轉播服務，讓棒球迷們又驚又喜，3月23日我們要帶領球迷搭乘時光機，回到30年前，一同回顧職棒元年的經典時光。

今年開幕戰將由挑戰三連霸的Lamigo桃猿隊，對上中職最具歷史的元老隊伍統一7-ELEVEn獅隊，兩隊目標一致力拚王座，本場戰役極具張力。ELEVEN SPORTS創新求變，中職30年開幕戰設計復古鏡面，為的就是讓老球迷回味當年，也讓新球迷有全新觀賽新體驗，喚醒更多人對於職棒的熱血與熱情！

請繼續往下閱讀...

ELEVEN SPORTS近期與 WIN TV綜合台策略聯盟，包含統一7-ELEVEn獅隊、Lamigo桃猿隊、富邦悍將隊的180場主場賽事，共同合作，兩家頻道將齊心盡最大的努力和誠意，向大家表現轉播中職的魄力和決心！

中華職棒大聯盟秘書長馮勝賢表示，中華職棒30周年，邁向一個新的里程，使用復古鏡面是很好的創意，搭配30周年特展無人出局，回顧最初，很感動ELEVEN SPORTS照顧老球迷，讓大家重溫棒球最早的轉播歷史及文化，轉播單位能夠這樣細心的服務，相信一定讓球迷有感，自己支持職棒的價值，也可以重新找回愛棒球的心。