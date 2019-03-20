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鈴木一朗兩打席1保送退場　水手9比7運動家開幕戰奪勝

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▲大聯盟海外開幕戰，水手桑塔納（Domingo Santana）轟三分砲。（圖／達志影像／美聯社）

▲大聯盟海外開幕戰，水手鈴木一朗兩打席退場。（圖／達志影像／美聯社）

記者路皓惟／綜合報導

大聯盟海外開幕戰20日開打由水手出戰運動家，此戰雙方形成打擊大戰，全場一共敲出5支全壘打，最終水手9比7贏球，而本場比賽另一個焦點鈴木一朗今日兩打席選到1次保送，在四局下退場時獲得滿場球迷喝彩。

海外開幕戰首戰由水手岡薩雷斯（Marco Gonzales）對決運動家費爾斯（Mike Fiers），這也是兩人生涯首度擔任開幕戰先發。首局下，岡薩雷茲就遭到砲轟，皮斯卡提（Stephen Piscotty）轟出陽春砲，幫助運動家先馳得點。

二局下，水手希利（Ryon Healy）傳球失誤，雙殺不成送對手站上二、三壘，接著桑米恩（Marcus Semien）安打送回1分。三局上，貝克漢揮出安打，鈴木一朗第二球就積極出棒，擊成內野上方飛球出局，接著戈登（Dee Gordon）穿越安打送回二壘隊友先追1分，隨後桑塔納（Domingo Santana）轟出滿貫砲，水手以5比2反超前。

三局下，運動家馬上用全壘打回敬，戴維斯（Khris Davis）兩分砲，追成4比5一分差距。四局上鈴木一朗的第二打席，看了4球後才出棒，接著連4球都打成界外球，對於自己沒掌握好擊球點，感到有些懊惱，最後他選到保送上壘，隨後二、三壘有人，漢尼格（Mitch Haniger）高飛犧牲打，打進水手第6分。

鈴木一朗與日職熱身賽兩場6打席沒有安打，本季開幕戰兩打席選到1次保送，安打依舊還沒開張，四局下被換下場休息，將布魯斯（Jay Bruce）調至右外野，沃格爾巴赫（Daniel Vogelbach）負責守一壘。

五局上水手兩出局展開攻勢，希利二壘安打帶有1分打點，貝克漢（Tim Beckham）補上一發兩分砲，擴大至9比4領先。七局下，水手牛棚放火，查普曼（Matt Chapman）從蘭布洛（Nick Rumbelow）手中轟出三分砲，追到剩2分差。最後水手靠著基林（Cory Gearrin）、羅斯卡（Zac Rosscup）和史崔克蘭（Hunter Strickland）聯手壓制，守住球隊勝利。

▲大聯盟海外開幕戰，水手桑塔納（Domingo Santana）轟三分砲。（圖／達志影像／美聯社）

▲大聯盟海外開幕戰首戰，水手拿下勝利。（圖／達志影像／美聯社）

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