鈴木一朗兩打席1保送退場　水手9比7運動家開幕戰奪勝

▲大聯盟海外開幕戰,水手鈴木一朗兩打席退場。(圖/達志影像/美聯社)



記者路皓惟/綜合報導

大聯盟海外開幕戰20日開打由水手出戰運動家,此戰雙方形成打擊大戰,全場一共敲出5支全壘打,最終水手9比7贏球,而本場比賽另一個焦點鈴木一朗今日兩打席選到1次保送,在四局下退場時獲得滿場球迷喝彩。

Ichiro comes out of the game.



Pardon us, we're crying in the club rn. pic.twitter.com/09aKuLlsiQ 請繼續往下閱讀... March 20, 2019

海外開幕戰首戰由水手岡薩雷斯(Marco Gonzales)對決運動家費爾斯(Mike Fiers),這也是兩人生涯首度擔任開幕戰先發。首局下,岡薩雷茲就遭到砲轟,皮斯卡提(Stephen Piscotty)轟出陽春砲,幫助運動家先馳得點。

The first home run of the year for Stephen Piscotty. We can all go to sleep now, right? pic.twitter.com/aNWo8UjyKw — Dieter Kurtenbach (@dkurtenbach) March 20, 2019

二局下,水手希利(Ryon Healy)傳球失誤,雙殺不成送對手站上二、三壘,接著桑米恩(Marcus Semien)安打送回1分。三局上,貝克漢揮出安打,鈴木一朗第二球就積極出棒,擊成內野上方飛球出局,接著戈登(Dee Gordon)穿越安打送回二壘隊友先追1分,隨後桑塔納(Domingo Santana)轟出滿貫砲,水手以5比2反超前。

Domingo Santana hits a GRAND SLAM! pic.twitter.com/nwirkFqbIn — Pitcher List (@PitcherList) March 20, 2019

三局下,運動家馬上用全壘打回敬,戴維斯(Khris Davis)兩分砲,追成4比5一分差距。四局上鈴木一朗的第二打席,看了4球後才出棒,接著連4球都打成界外球,對於自己沒掌握好擊球點,感到有些懊惱,最後他選到保送上壘,隨後二、三壘有人,漢尼格(Mitch Haniger)高飛犧牲打,打進水手第6分。

Khris Davis absolutely...KRUSHED his first HR of the year. pic.twitter.com/lJsEJ5Al7H — Pitcher List (@PitcherList) March 20, 2019

鈴木一朗與日職熱身賽兩場6打席沒有安打,本季開幕戰兩打席選到1次保送,安打依舊還沒開張,四局下被換下場休息,將布魯斯(Jay Bruce)調至右外野,沃格爾巴赫(Daniel Vogelbach)負責守一壘。

五局上水手兩出局展開攻勢,希利二壘安打帶有1分打點,貝克漢(Tim Beckham)補上一發兩分砲,擴大至9比4領先。七局下,水手牛棚放火,查普曼(Matt Chapman)從蘭布洛(Nick Rumbelow)手中轟出三分砲,追到剩2分差。最後水手靠著基林(Cory Gearrin)、羅斯卡(Zac Rosscup)和史崔克蘭(Hunter Strickland)聯手壓制,守住球隊勝利。

Matt Chapman joins the HR Party! pic.twitter.com/EWry69kJ0C — Pitcher List (@PitcherList) March 20, 2019

▲大聯盟海外開幕戰首戰,水手拿下勝利。(圖/達志影像/美聯社)



★圖片為版權照片,由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用,任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可,不得部分或全部轉載!