釀酒人鎖定救援王金柏瑞　逢低進場打造最強鐵牛陣

▲現役救援王金柏瑞（Craig Kimbrel）。（圖／達志影像／美聯社）



記者路皓惟／綜合報導

雖然釀酒人擁有大聯盟數一數二的鐵牛陣，但仍積極想要補強牛棚，除了簽下費爾茲（Josh Fields）外，現在也考慮網羅休賽季乏人問津的現役救援王金柏瑞（Craig Kimbrel）。

根據大聯盟資深記者羅森索爾（Ken Rosenthal）報導，釀酒人已經與金柏瑞經紀人聯繫。金柏瑞在休賽季期望得到一張6年1億美元的後援投手最大約，但因為價碼太高，並未收穫太多報價，然而賽季已經快要開打。

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先前國民和費城人曾對他表達網羅興趣，但卡在團隊薪資和豪華稅方面，球團不想要花大錢簽後援投手而作罷，現在釀酒人正打算逢低進場，希望能在開季前以較便宜的價碼簽下。

由海德（Josh Hader）領軍的釀酒人牛棚中，還有奈伯（Corey Knebel）和傑佛瑞斯（Jeremy Jeffress）兩名大將，3人合計拿下43次救援成功。金柏瑞的加入無疑提升牛棚深度，且也能作為傑佛瑞斯肩傷復發時的保險，以防傑佛瑞斯右肩傷勢比預期還要嚴重。

30歲的金柏瑞在大聯盟打滾9年，生涯累積333次救援成功，排現役球員第一名。上季63場出賽，以優異的2.74防禦率、拿下42次救援成功，並幫助紅襪奪得相隔5年的世界大賽冠軍。

▲釀酒人強力後援海德。（圖／達志影像／美聯社）



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