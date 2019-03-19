前超音速球星路易斯任國泰NBA 3x大使　3月底造訪政大

▲路易斯（Rashard Lewis）。（圖／達志影像／美聯社）

記者潘泓鈺／台北報導

國泰NBA 3x 三對三籃球邁入第9年，官方19日宣布今年賽事大使，為前超音速（現雷霆）明星前鋒路易斯（Rashard Lewis），將造訪政治大學、南山高中，另外也會在信義NBA Store舉行球迷見面會。

國泰金控在1969年成立國泰女籃開始與籃球結緣，在台推廣籃球長達50年載，除了深耕淡水商工、永仁高中等基層外，也支持許多業餘籃球活動，2011年開始與NBA合作推出三對三籃球賽事，任何大專院校男女在校生都能組隊參加，且每年也邀請退役、現役球星擔任大使，路易斯也將在3月底造訪台灣。

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路易斯職業生涯在1998年西雅圖超音速發跡，是近代NBA著名的高炮台類型前鋒，2002-03賽季艾倫（Ray Allen）組成雙槍達到生涯高峰，2004-05賽季以場均20.5分、5.5籃板的成績首度入選全明星打響名號。

征戰NBA 16個賽季，路易斯先後效力超音速、魔術、巫師、熱火，生涯投進1787顆三分球高居歷史第16，2度入選全明星、3次助隊闖進總冠軍，其中2013年在熱火協助詹姆斯（LeBron James）、韋德（Dwyane Wade）、波許（Chris Bosh）3巨頭奪冠。

路易斯預計28日抵台，29日中午出席國泰NBA 3x記者會，下午至政治大學與政大明星隊互動，晚間再到南山高中擔任女籃客座教練，31日NBA Store舉行球迷見面會。