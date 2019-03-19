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中職／恰式精神！兄弟年度口號CHIAllenge!　形象影片逼哭球迷

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▲中信兄弟年度口號。（圖／中信兄弟提供）

▲中信兄弟年度口號。（圖／中信兄弟提供）

體育中心／綜合報導

中信兄弟在18日公布今年年度口號，因應「恰恰」彭政閔今年球員生涯引退，年度口號「CHIAllenge!」把彭政閔的「CHIA」放進去，充滿CHIA式精神，在18日半夜公開形象片「我的兄弟」30秒預告，用彭政閔及陳江和開場，逼哭許多球迷。

今年球季陳江和出賽1000場就要退休，彭政閔則是打完今年球季便從球員生涯引退，是中信兄弟今年球季2大看點，因此宣傳以彭政閔為主軸。

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中信兄弟18日晚上在臉書粉絲團公布今年中信兄弟年度口號「CHIAllenge」，代表「不畏考驗，是一直以來的中信兄弟」、「勇敢挑戰，是始終如一的CHIA式精神」。

▲中信兄弟年度口號。（圖／中信兄弟提供）

▲中信兄弟年度口號。（圖／中信兄弟提供）

另一個口號是「BROTHERS GOT BALLS」，象徵「充滿膽識的猛象軍團，狂轟猛擊，不留餘地！不管多強的對手來襲，毫無畏懼，堅守陣地！」。

中信兄弟更在18日半夜丟出2019中信兄弟形象片「我的兄弟」30秒預告，畫面由陳江和開始，接著是彭政閔擦拭球棒，之後緩步走進球場，出現「我的兄弟」字樣，詹子賢及大夥球員在場上伸手招呼彭政閔及陳江和加入，一起圍圈喊聲。

許多球迷都被一開頭的陳江和與彭政閔的畫面逼哭了，期待完整版本的推出。

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