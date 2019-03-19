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用腳蓋火鍋！　哈克雷斯掛網踢掉薩波尼斯投籃

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▲拓荒者哈克雷斯(Maurice Harkless)。（圖／達志影像／美聯社）

▲哈克雷斯用腳蓋火鍋。（圖／達志影像／美聯社）

記者張曜麟／綜合報導

拓荒者19日迎來溜馬踢館，最終以106比98收下勝利，不過在第四節卻出現奇景，在一次的犯規吹判後，時間已經暫停，但薩波尼斯仍想投籃，卻被拓荒者前鋒哈克雷斯(Maurice Harkless)直接「用腳蓋火鍋」讓所有人看傻眼。

身為東區強權的溜馬，儘管第一節佔有領先優勢，但波特蘭大軍卻在次節轟了26比7的猛攻，一舉將比數反超，半場打完拓荒者就以55比48領先。易籃後拓荒者延續了火燙手感，讓溜馬完全處在被動狀態，雖然在決勝節最後三分鐘印第安那大軍追至個位數分差，無奈時間不站在他們這邊，最終只能看著拓荒者以106比98成功捍衛主場。

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本戰拓荒者幾乎主導了48分鐘，讓溜馬無力招架，但在決勝節拓荒者前鋒哈克雷斯卻做出了讓全場看傻的動作。NBA球員通常在暫停或犯規時間停止的時候，只要對手想要投籃，都會在籃框前把球擋下，為了就是不讓敵人藉機找手感，但蓋火鍋不外乎就是用手拍掉或把球直接抓下，可是哈克雷斯看到薩波尼斯(Domantas Sabonis)投籃後，竟然手抓著藍網，隨後全身往上吊，用腳把球給踢飛，讓人直呼不可思議，對此網友也表示，「這個男人改變了NBA」、「想知道這籃網可以承受多少重量」

關鍵字： NBA拓荒者溜馬哈克雷斯
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