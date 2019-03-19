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金塊擊退綠衫軍奪4連勝　睽違6年終於重返季後賽

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▲金塊約基奇。（圖／CFP）

▲金塊擊退綠衫軍提前取得季後賽資格。（圖／CFP）

記者張曜麟／綜合報導

過去連2季都以第9名無緣季後賽的金塊，今年憑藉當家中鋒約基奇(Nikola Jokic)大幅成長，戰績一度衝到西區第1，19日面對賽爾提克一戰，丹佛最終以114比105收下勝利，贏得4連勝同時他們也提前鎖定了季後賽，這也是金塊睽違6年再次重回季後賽行列。

儘管金塊是西區強權，但面對具有主場優勢的綠衫軍，第一節打完僅有2分領先。進入次節，綠衫軍依舊緊咬比分，雙方都展現強悍的攻防能力，半場結束金塊並沒有取得太大優勢，僅以55比52領先3分。

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易籃後，綠衫軍馬上開始反撲，並超前比分，儘管金塊一再將分差追近，但都無力反超，使得三節打完兩隊戰成80比80平手，但決勝節開局，丹佛打了6比0小高潮，此後就一直保有領先優勢，甚至一度領先到10分，最終綠衫軍無力回擊，金塊就以114比105取勝。

本戰過後金塊已經取得4連勝，目前戰績47勝22敗，提前取得季後賽資格，這也是丹佛自2013賽季後，睽違6年再次闖進季後賽，同時也是西區第2支取得資格的隊伍，另外根據約基奇以及米爾塞普(Paul Millsap)將觸發合約中的激勵條款，兩人將分別得到431035美元以及150000美元的獎金，若金塊殺入季後賽第二輪，兩人將會得到更多獎勵。

▲金塊約基奇。（圖／CFP）

▲金塊本季大幅進步歸功於當家中鋒約基奇成長。（圖／CFP）

關鍵字： NBA金塊塞爾提克
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