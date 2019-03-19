林書豪對尼克砍20分創轉隊新高　暴龍128比92輕鬆獲勝

▲林書豪對尼克斬獲轉隊新高20分，暴龍輕鬆獲勝。（圖／達志影像／美聯社）

記者潘泓鈺／綜合報導

暴龍19日主場迎戰戰績墊底的尼克，前3節打完就取得32分領先，林書豪第四節打滿整節單節攻下13分，全場20分進帳創下效力暴龍的新高，幫助球隊以128比92輕鬆獲勝，本季對戰尼克3戰全勝。

儘管伊巴卡（Serge Ibaka）還在禁賽期間、雷納德（Kawhi Leonard）輪休，暴龍面對戰績東區墊底的尼克仍打得相當輕鬆，上半場格林（Danny Green）、羅瑞（Kyle Lowry）、范弗利特（Fred VanVleet）合飆8顆三分球，建立73比54大幅度領先。

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雖然第三節暴龍單節再打出28比15攻勢，擴大到32分領先讓勝利幾乎無懸念，但在5分鐘左右，羅賓森（Mitchell Robinson）爭球跌倒壓在羅瑞右腳上，中途離場去做檢查。所幸《ESPN》名記者沃納洛斯基（Adrian Wojnarowski）報導，傷勢應該不嚴重。

Kyle Lowry is down and heading to the locker room after Robinson lands on his right ankle pic.twitter.com/DQwQzlyDKp — The Render (@TheRenderNBA) 2019年3月19日

Oh you fancy pic.twitter.com/NOjAESkswk — Toronto Raptors (@Raptors) 2019年3月19日

由於上一場僅獲3分的低迷表現，林書豪先發位置被傷癒復出的范弗利特取代，前2節林書豪上場9分鐘沒有出手紀錄，不過靠著4罰獲得3分。第四節林書豪打滿整節單節攻下13分，全場20分、3籃板、2助攻，刷新轉戰暴龍的得分新高。

西亞卡姆（Pascal Siakam）19分、8籃板、5助攻，羅瑞15分、6籃板、8助攻，阿努諾比（OG Anunoby）得到14分，范弗利特13分、12助攻雙十演出，格林也是13分進帳，賈索（Marc Gasol）12分、11籃板。尼克方面，崔爾（Allonzo Trier）22分為最佳，納克斯（Kevin Knox）12分、6籃板，道特森（Damyean Dotson）挹注11分。