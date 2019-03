林書豪對尼克砍20分創轉隊新高　暴龍128比92輕鬆獲勝

▲林書豪對尼克斬獲轉隊新高20分,暴龍輕鬆獲勝。(圖/達志影像/美聯社)

記者潘泓鈺/綜合報導

暴龍19日主場迎戰戰績墊底的尼克,前3節打完就取得32分領先,林書豪第四節打滿整節單節攻下13分,全場20分進帳創下效力暴龍的新高,幫助球隊以128比92輕鬆獲勝,本季對戰尼克3戰全勝。

儘管伊巴卡(Serge Ibaka)還在禁賽期間、雷納德(Kawhi Leonard)輪休,暴龍面對戰績東區墊底的尼克仍打得相當輕鬆,上半場格林(Danny Green)、羅瑞(Kyle Lowry)、范弗利特(Fred VanVleet)合飆8顆三分球,建立73比54大幅度領先。

雖然第三節暴龍單節再打出28比15攻勢,擴大到32分領先讓勝利幾乎無懸念,但在5分鐘左右,羅賓森(Mitchell Robinson)爭球跌倒壓在羅瑞右腳上,中途離場去做檢查。所幸《ESPN》名記者沃納洛斯基(Adrian Wojnarowski)報導,傷勢應該不嚴重。

Kyle Lowry is down and heading to the locker room after Robinson lands on his right ankle pic.twitter.com/DQwQzlyDKp