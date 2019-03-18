日職／王柏融戰運動家第2打席再被三振　火腿1比1追平

▲王柏融。（圖／記者楊舒帆攝）

記者歐建智／綜合報導

日本職棒火腿隊18日與大聯盟運動家隊進行熱身賽，「大王」王柏融安排擔任先發5棒指定打擊，2局下第1打席上場遭到三振，4局下第2次上場再被三振。運動家在2局上靠皮斯卡提（Stephen Piscotty）陽春砲攻進1分。火腿在3局下追平比數。

運動家到日本海外賽，18日台灣時間早上11點與日本火腿進行第二場熱身賽，王柏融先發第5棒，擔任指定打擊，火腿先發投手則是今年春訓還保持無失分的「手帕王子」齋藤佑樹。

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兩隊在1局上都上壘沒有得分，運動隊在2局上開轟得分，王柏融在2局下首位上場，被運動家先發投手安德森三振出局。

火腿在3局下捕手郡拓也敲出左外野安打上壘，中島卓也犧牲短打送到二壘，西川遙輝遭到三振，大田泰示打出游擊滾地，游擊手傳球失誤，讓郡拓也回本壘追平比數。

運動家在4局上二出局後連2支安打，跑者回本壘前被觸殺出局。火腿4局下進攻，中田翔敲出左外野安打，並換代跑，王柏融第2次上來打擊，結果又被三振。

運動家與水手隊將於日本東京展開海外開幕戰，戰前與日職熱身賽，火腿17日與水手隊交手，金子弌大後援4局無失分好投成為亮點，不過火腿打線被壓制，以1比5落敗。

王柏融日前因下半身緊繃，休息9天後，16日在前桃猿隊友觀戰現場，對戰羅德兩打數無安打，官辦熱身賽累計11打數3安打，打擊率2成73，18日同樣擔任指定打擊，棒次從第3棒調到第5棒。