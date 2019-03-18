聖派翠克節加持！　普伊格雙響砲轟前賽揚庫魯柏

▲紅人普伊格轟雙響砲。（圖／達志影像／美聯社）



記者路皓惟／綜合報導

普伊格今年球季轉戰紅人隊，證明紅人這個交易補強是正確的決定。他在熱身賽打擊狀態火熱，台北時間18日對戰印地安人3打數2安打，兩支安打都是全壘打，包括從王牌庫魯柏（Corey Kluber）手中轟出的滿貫砲。

普伊格在4局下面對前美聯賽揚投手庫魯柏，逮中偏高速球掃出中左外野大牆外，這發滿貫砲率隊反超前。5局下再從漢德（Brad Hand）手中扛出兩分彈，合計貢獻6分打點。

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「美好的一天，我從來沒在聖派翠克節打這麽好過。」今天普伊格兩發全壘打都是砲轟左投手，不僅證明自己能在打線中增添對左打的優勢，也讓球團知道休賽季跟道奇進行的交易是值得的。

過去兩年來，普伊格面對左投的攻擊指數為.612，比起面對右投還要差，因此，今年春訓就期望面對更多左投手，希望成為更全面的打者，他說：「無論左投或右投，我一直持續練習，希望讓自已變得更好。」

今年普伊格在春訓熱身賽狀態調整極佳，目前32打數擊出12支安打，包括3支二壘安打和4發全壘打，貢獻11分打點，打擊三圍.375/.429/.844。

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