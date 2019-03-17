HBL／奪冠前什麼都不敢想　MVP林彥廷轟雙十「爽死了」

▲能仁家商林彥廷。（圖／記者顏如玉攝）



記者顏如玉／台北報導

一路以全勝之姿挺進HBL冠軍戰的能仁家商，最後一戰面對南山高中，最終靠著林彥廷爆發砍下24分18籃板的雙十數據，助隊以57比50逆轉奪勝，摘下冠軍，賽後他坦言其實這兩天什麼都不敢想，只想趕快睡覺，現在確定奪冠後，「真的就是爽死了！」

林彥廷坦言，其實第二節自己沒有做好防守交代又被教練破口大罵時，心中很氣，「但是政倫教練跟我說過，如何分辨一個好的球員，就是心態，能夠調適好心態勢是真正的好球員，所以我就一直調整，半場結束才好很多。」，最終林彥廷也如願率隊擊敗南山封王。

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闖進4強後只剩下最關鍵兩戰，林彥廷坦言，大家就是一步一步慢慢來，「其實昨天我都不敢想今天會發生什麼事，就只想趕快睡覺，今天也不敢想後面會發生什麼事，其實比賽過程中我還想過可能會輸球，所以還是一球一球慢慢來，直到打完才敢把這份心情拿出來。」

上季能仁闖進冠軍戰，但最終卻不敵綠色神盾松山高中屈居亞軍，今年捲土重來，從預賽就打出氣勢，最終以17連勝之姿拿下冠軍，林彥廷說，「我們不只有王者風範，我們還有處理事情的冷靜，賽前就知道小巨蛋這個場冠會讓情緒很高昂，但我們該魯莽的時候魯莽，該冷靜的時候冷靜，今天能拿下冠軍，真的就是爽死了。」