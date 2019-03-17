瑞士公開賽／球沒落地都不放棄　李洋蹲地、躺著狂擋4球登BWF

▲李洋。（圖／記者張克銘攝）

記者謝孟儒／綜合報導

世界羽聯（BWF）超級300賽瑞士公開賽16日進行各項4強賽事，其中男雙王齊麟／李洋三局大戰以2比1（22：20、13：21、22：20）擊敗南韓組合李龍大／金基正，而李洋精彩回擊也被收進BWF官方臉書粉專的每日好球。

目前世界排名89的王齊麟／李洋，在本屆首輪及16強賽各以直落二擊敗德國、印度組合後，在8強賽對上大會第三種子的印尼組合阿赫桑（Mohammad AHSAN）／塞蒂亞萬（Hendra SETIAWAN），雙方激戰三局後，「麟洋配」以2比1（24：26、 21：7、 21：12）晉級四強。

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「麟洋配」四強對手是目前排名42的南韓組合李龍大／金基正，第一局南韓組合積極找上李洋做攻擊，雙方戰至19：16時由麟洋發球，面對李龍大第一板殺球，李洋重心有些不穩回擊，對手再殺向李洋，李洋躺地還是能回擊，對手再一個跳殺，躺地還是能連回。

對手再一個下殺攻擊，李洋正在起身，但還是能以蹲地姿勢回球，共回擊4球，起身之後再順利擋下對手，讓現場球迷以及球評驚呼，實在是相當戲劇化，雖然很可惜最後掉分，但仍順利拿下此局，並且最終以2比1擊退對手闖進決賽。

而這是來自地板的高超技術，也被BWF收進每天的精彩好球影片中，有網友TAG李洋，李洋也回應，「球沒有落地前我們都不會放棄的。」其他網友也紛紛留言，「大家在台灣為你們加油！」「這球救得超精采！這樣拼就對了。」「今天根本是李洋日。」

「麟洋配」決賽將對上印尼組合阿爾弗蘭（Fajar ALFIAN）／阿利安托（Muhammad Rian ARDIANTO），力拼在2月的超級300賽西班牙大師賽收穫第一座巡迴賽冠軍後，合拍以來的第二座冠軍。

▼王齊麟。（圖／記者顏如玉攝）