中職／買嘉儀貢獻5打點　統一12比4退桃猿

▲買嘉儀2局轟出3分砲，單場貢獻5分打點。（圖／記者李毓康攝）

記者黃詩崴／綜合報導

統一獅17日熱身賽交手Lamigo桃猿，桃猿推出林逸翔先發，統一則派出洋投奧斯丁。統一首局就守備失誤外加2次保送進佔滿壘，在接續3支安打猛轟5分，桃猿1局下很快5支安打要回3分，2上統一買嘉儀轟出3分砲，3上統一再靠著3支安打外加守備失誤攻下3分，5局結束，統一12比4領先桃猿。

1局上，統一進攻，唐肇廷一壘界外飛球遭接殺，楊家維游擊滾地造成野手失誤上到二壘，潘武雄選到四壞保送，陳鏞基選到保送進佔滿壘，買嘉儀右外野一壘安打帶有2分打點、一壘跑者上到三壘，潘彥廷左外野一壘安打帶有1分打點，方昶詠中外野二壘安打帶有1分打點，陳重羽二壘滾地遭刺殺帶有1分打點，羅國龍遭到三振。

請繼續往下閱讀...

1局下，桃猿進攻，黃敬瑋左外野二壘安打，成晉中外野二壘安打帶有1分打點，邱丹中外野一壘安打，張閔勛游擊野選上壘帶有1分打點、一壘跑者遭刺殺在二壘前，劉時豪選到四壞保送，潘耀傑右外野一壘安打，董子浩打穿三壘防線一壘安打帶有1分打點，馮健庭投手正面反彈球遭策動雙殺。

2局上，統一進攻，唐肇廷遭到三振，楊家維中外野飛球遭接殺，潘武雄中外野一壘安打，陳鏞基選到四壞保送，買嘉儀轟出左外野三分砲，潘彥廷三壘界外飛球遭接殺。

2局下，桃猿進攻，張煒謙遭到三振，黃敬瑋三壘滾地遭刺殺，成晉右外野飛球遭接殺。

3局上，統一進攻，桃猿更換陳克羿上場投球，方昶詠中左外野二壘安打，陳重羽左外野一壘安打，羅國龍三壘反投球三壘手、游擊手接連失誤上到二壘，壘上2名跑者回本壘得分，唐肇廷選到四壞保送，楊家維左外野一壘安打帶有1分打點，潘武雄本壘後方飛球遭接殺，陳鏞基右外野飛球遭接殺，買嘉儀三壘滾地遭刺殺。

3局下，桃猿進攻，邱丹二壘滾地遭刺殺，張閔勛游擊滾地遭刺殺，劉時豪中外野飛球遭接殺。

4局上，統一進攻，潘彥廷二壘滾地遭刺殺，方昶詠三壘滾地遭刺殺，陳重羽左外野二壘安打，羅國龍選到四壞保送，投手發生暴投跑者進佔二、三壘，投手再度發生暴投統一跑回一1分，唐肇廷遭到三振。

4局下，桃猿進攻，潘耀傑遭到三振，董子浩二壘滾地遭刺殺，葉竹軒遭到三振。

5局上，統一進攻，桃猿更換范柏絜上場投球，楊家維選到四壞保送，潘武雄中左外野二壘安打、壘上跑者想趁防守瑕疵衝回本壘遭觸殺出局，陳鏞基中外野飛球遭接殺，買嘉儀左外野飛球遭接殺。

5局下，桃猿進攻，張煒謙左外野界外飛球遭接殺，黃敬瑋二壘滾地遭刺殺，成晉中外野一壘安打，邱丹中左外野二壘安打帶有1分打點，林大展捕手正面滾地遭刺殺。

6局上，統一進攻，潘彥廷投手正面反彈球遭到刺殺，方昶詠遭到三振，陳重羽左外野一壘安打，羅國龍右外野飛球遭到接殺。

6局下，桃猿進攻，統一更換林其緯上場中繼，許禹壕右外野飛球遭接殺，潘耀傑遭到三振，統一更換郭恆孝上場中繼，董子浩三壘界外飛球遭接殺。

7局上，統一進攻，桃猿更換賴達官上場投球，唐肇廷中外野深遠飛球遭接殺，楊家維中外野飛球遭接殺，統一更換高國慶代打右外野一壘安打，陳鏞基遭到觸身球保送，郭阜林選到四壞保送形成滿壘，潘彥廷左外野飛球遭接殺。

7局下，桃猿進攻，統一更換知念廣彌上場中繼，葉竹軒遭到三振，張煒謙遭到三振，黃敬瑋二壘滾地遭到刺殺。

8局上，統一進攻，桃猿更換游朝惟上場接替投球，統一更換蘇智傑代打三壘界外飛球遭接殺，統一更換林祐樂代打投手正面反彈球遭刺殺，鄭鎧文中外野一壘安打，莊駿凱游擊滾地遭刺殺。

8局下，桃猿進攻，統一更換王鏡銘登板中繼，成晉右外野一壘安打，桃猿更換代打楊岱均游擊平飛球遭接殺，林大展左外野飛球遭接殺，許禹壕遭到三振。

9局上，統一進攻，桃猿更換江國謙上場投球，林祖傑中外野一壘安打，高國慶左外野一壘安打、壘上跑者想趁勢上三壘不及遭觸殺，陳鏞基右外野飛球遭接殺，郭阜林右外野飛球遭接殺。

9局下，桃猿進攻，統一更換鄭鈞仁上場投球，林知譽三壘反彈球遭刺殺，董子浩遭到三振，葉竹軒遭到三振。