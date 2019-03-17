環台賽／盧紹軒北市站穿藍衫　高梅茲單站冠軍

▲高梅茲。（圖／自由車協會提供，下同）



記者洪偵源／台北報導

2019年自由車環台賽17日在台北市展開首日賽程，這站傳統的城市繞圈賽由哥倫比亞車隊的高梅茲（Bryan Gomez）以1小時45分16秒的成績奪下單站冠軍，中華隊由盧紹軒搶下藍衫（亞洲第一）。

台北市站是環台賽傳統起始站，為城市繞圈賽，起點為北市府廣場，賽段全長88公里，行經景福門與國父紀念館等知名景點，沿途平坦無坡度起伏，但有石板路段，考驗車手過彎能力。

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高梅茲是第一次在UCI級別的賽事拿到單站冠軍，他從波哥大轉機至馬德里再飛杜拜轉來台灣，共飛了兩天來台，「我為了這個比賽做了很多準備，會有好成績我並不意外！」

高梅茲表示，其實自己原本設定是領騎角色，但因為前面集團混亂，決定自己衝出去，過去曾在中國、香港出賽，很高興在亞洲拿到UCI級別的勝利。

盧紹軒此站在3個衝刺點的爭奪都有搶到減秒，成績1小時45分19秒，教練謝世平表示，確實按照賽前演練在進行，王景徽與盧紹軒是隊上設定好第二波衝刺的人選。

高梅茲也為黃衫（個人總冠軍）的暫時擁有者，並同時搶下綠衫（衝刺王），18日環台賽開拔到桃園市站，將由桃園市政府出發，終點為角板山。