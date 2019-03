法官打擊不抬腿收奇效　轟6支全壘打春訓最多

▲洋基強打「法官」喬志轟出春訓最多的6支全壘打。(圖/達志影像/美聯社)

記者陳瑞浩/綜合報導

洋基強打「法官」喬志(Aaron Judge)17日於熱身賽對戰藍鳥敲出春訓第6轟,洋基全場攻勢串聯以17比7擊敗藍鳥,喬志近期改善打擊動作,以不抬腿不滑步的打擊動作於熱身賽收到奇效,轟下6轟也是春訓最多。

喬治此役擔任指定打擊一局面對藍鳥再度擺出的四外野就掃出陽春砲將球轟到停車場,他全場2打席擊出一轟,貢獻1分打點,他春訓至今出賽12場,30個打席貢獻12分打點,共擊出6轟寫下春訓最多轟,打擊三圍則繳出.333/ .412/ 1.067成績,目前只吞下8次三振也是歷年春訓最少。

They had 4 outfielders for @TheJudge44.



They needed a 5th about 50 feet behind the fence. pic.twitter.com/4notMo5f67