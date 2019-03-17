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法官打擊不抬腿收奇效　轟6支全壘打春訓最多

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▲洋基「法官」喬志（Aaron Judge）。（圖／達志影像／美聯社）

▲洋基強打「法官」喬志轟出春訓最多的6支全壘打。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳瑞浩／綜合報導

洋基強打「法官」喬志（Aaron Judge）17日於熱身賽對戰藍鳥敲出春訓第6轟，洋基全場攻勢串聯以17比7擊敗藍鳥，喬志近期改善打擊動作，以不抬腿不滑步的打擊動作於熱身賽收到奇效，轟下6轟也是春訓最多。

喬治此役擔任指定打擊一局面對藍鳥再度擺出的四外野就掃出陽春砲將球轟到停車場，他全場2打席擊出一轟，貢獻1分打點，他春訓至今出賽12場，30個打席貢獻12分打點，共擊出6轟寫下春訓最多轟，打擊三圍則繳出.333/ .412/ 1.067成績，目前只吞下8次三振也是歷年春訓最少。

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▲喬志轟出春訓最多的6支全壘打

喬治賽後表示將打擊準備動作簡化後收到不錯成效，「我就是改的簡單一些，特別是在2好球之後，投手會試圖擾亂你節奏，你不能有太多愚蠢的動作而被影響，不然你只會揮的很糟糕，我把抬腿與滑步這東西拿掉後也減少了許多打擊時間。」

面對藍鳥四外野守備，喬治表示有看沒有懂，「我看到的時候有點困惑，甚至不知道發生什麼事，但我想直接將球送出去應該就是最好的破解方式。」

關鍵字： MLB喬志法官洋基
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