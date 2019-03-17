瑞士公開賽／「麟洋配」75分激戰三局退南韓組合　殺進決賽

▲王齊麟。（圖／記者謝孟儒攝）

記者謝孟儒／綜合報導

世界羽聯（BWF）超級300賽瑞士公開賽16日進行各項4強賽事，其中混雙盧敬堯／李佳馨、男雙王齊麟／李洋順利晉級4強，王齊麟／李洋稍早75分鐘三局大戰以2比1（22：20、13：21、22：20）擊敗南韓組合，合拍後第二度闖進決賽。

目前世界排名89的王齊麟／李洋，在本屆首輪及16強賽各以直落二擊敗德國、印度組合後，在8強賽對上大會第三種子的印尼組合阿赫桑（Mohammad AHSAN）／塞蒂亞萬（Hendra SETIAWAN），雙方激戰三局後，「麟洋配」以2比1（24：26、 21：7、 21：12）晉級四強。

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「麟洋配」四強對手是目前排名42的南韓組合李龍大／金基正，第一局雙方比數緊咬，「麟洋配」一度16：19落後，不過雙方19、20平，連拿兩分以22：20搶下；第二局南韓組合連拿4分，「麟洋配」一路被拉開分數至8：18，以13：21先讓出。

不過到了第三局「麟洋配」4：7落後追上，雙方互有攻勢和失敗，比分相當拉鋸，都在一兩分互咬，15度平手，戰至20平後，「麟洋配」搶下第21分出現賽末點，最後李洋回擊搶分讓李龍大反應不及，以22：20順利搶下晉級決賽的門票，對手將是稍晚印尼組合阿爾弗蘭（Fajar ALFIAN）／阿利安托（Muhammad Rian ARDIANTO）和英格蘭組合埃利斯（Marcus ELLIS）／蘭格瑞奇（Chris LANGRIDGE）對決的勝方。

王齊麟／李洋今年合拍以來，在2月的超級300賽西班牙大師賽收穫第一座巡迴賽冠軍，順利擊敗李龍大／金基正後，距離第二座冠軍只差一場勝利。

▼李洋。（圖／記者張克銘攝）